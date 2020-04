Útočník Kofroň prodloužil smlouvu v Třinci

Kofroň v uplynulé sezoně sehrál v extralize za Oceláře 24 zápasů a připsal si čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. Působil také v partnerském klubu ve Frýdku-Místku v první lize a ve 28 duelech nasbíral 27 bodů za 16 branek a 11 asistencí.

"David Kofroň je náš projektový hráč, který měl smůlu na zranění a málem proto skončil s hokejem. Byla by to škoda, před pár lety na reprezentační úrovni dokazoval, že patří k našim nejlepším hráčům ročníku 1998," řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek klubovému webu.

Kofroň má v extralize na kontě 37 utkání a pět bodů za dvě branky a tři asistence. Při působení v juniorce Kofroň musel vynechat větší část sezony 2015/16 kvůli zranění ramena a podobné to bylo i v dalším ročníku, kdy mu po říjnovém zranění z duelu proti Hradci Králové hrozilo, že přijde o ledvinu.

"Největším problémem a rizikem bylo, pokud by mi praskl hematom na ledvině a začal bych krvácet do břicha. V takovém případě by mi vyoperovali ledvinu a bez ní by mi doktoři vůbec nedoporučovali sportovat. I tak hrozilo, že se už k hokeji nevrátím. Záleželo, jak bude tělo reagovat na zátěž. Pořád hrozilo, že mi ji vezmou později, pokud by nefungovala správně," popsal tehdejší potíže.

"Pamatuju si, že mi procházka okolo baráku zabrala pět minut, ale připadal jsem si, jako bych dvě hodiny běhal. Jezdil jsem i trošku na rotopedu, abych tělo pomalu zatěžoval. Všechno bylo několikrát těžší než normálně. Bojoval jsem také s nadváhou. Skoro půl roku jsem jen ležel a přibral jsem asi dvacet kilo. V podstatě jsem začínal od nuly," doplnil Kofroň.

Je rád, že bude v Třinci pokračovat. "V Třinci jsem od čtrnácti let. Znám to tady a jsem typem člověka, který nemá rád v životě změny. Jsem ale také vedení klubu i trenérům vděčný, že mě v těžké životní chvíli podrželi. Osobní rovina hrála velkou roli, že jsem prodloužil," řekl.

"Líbí se mi jeho bruslení a pohyb, ve kterém dokáže rychle změnit směr jízdy. Je to poctivý kluk a dohání manko, které nabral. Věřím, že jeho hra ještě poroste," dodal Peterek.