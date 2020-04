Sparta v pátek oznámí dvě posily, její sportovní ředitel odhaluje i další novinky

Během přestávky oznámila prodloužení smlouvy už s devíti hráči, stejně jako zveřejnila i pětici, která v klubu pokračovat nebude. V pátek, kdy se v české extralize otevírá přestupní termín, odhalí Sparta jména prvních dvou posil. Jednou z nich bude dosavadní útočník prvoligové Slavie Tomáš Šmerha, tou druhou by mohl být kladenský forvard Ladislav Zikmund. Sportovní ředitel Pražanů Petr Ton v rozhovoru pro klubové stránky prozradil další aktuality.

Vítkovice ve čtvrtek oznámily, že v klubu nebude pokračovat lotyšský reprezentant Roberts Bukarts, jemuž skončilo hostováni právě ze Sparty a jeho další angažmá v ostravském klubu prý bylo neuskutečnitelné.

Devětadvacetiletý útočník ale nebude hrát ani za Pražany. „S Robertsem Bukartsem jsme podepsali ukončení smlouvy, takže už není naším hráčem," oznámil Ton.

Na hostování v Karlových Varech zůstane v příští sezoně jiný forvard Jiří Černoch, o útočníka Alberta Michnáče zase má zájem extraligový nováček z Českých Budějovic, jimž v uplynulé sezoně pomohl k postupu. „Je pro nás prioritou, aby naši hráči, jako je Albert, hráli v extralize, proto nejspíš nadále zůstane v Motoru. Za rok už mu bude 22 let a bude mít více zkušeností, je možné, že se probojuje i do našeho A-týmu," vysvětlil Ton.

Albert Michnáč by měl příští sezonu odehrát v Českých Budějovicích.

Jan Beneš, www.hcsparta.cz

Šanci vybojovat si místo v kádru Sparty dostane Daniel Přibyl. Sedmadvacetiletý útočník kvůli vleklým potížím s kolenem za poslední tři sezony neodehrál jediný zápas.

„Jeho zdravotní stav se velmi zlepšil, ke konci základní části již bylo domluvené, že by se rozehrál v Kadani. Kdyby sezona neskončila tak brzy, možná by týmu i vypomohl v play-off. Spolupráce s ním nám nadále dává velký smysl, rozhodně nedovolíme, aby se k hokeji vrátil v jiném klubu, než je Sparta. Všichni vědí, že než odešel do Ameriky, patřil k nejlepším hráčům v lize," připomíná Ton.

Pokud Přibylovi bude sloužit zdraví, rozehrát by se v úvodu sezony mohl v prvoligovém Sokolově. Právě Baník totiž v roli partnerského klubu nahradí rovněž prvoligovou Kadaň, do níž Pražané posílali své hráče v minulé sezoně.

Otázkou je, jak bude vypadat brankářské složení Sparty v příštím ročníku. V tom uplynulé tvořili dvojici gólmanů Matěj Machovský s Jakubem Sedláčkem, kterému ale skončilo hostování.

Zůstane Jakub Sedláček ve Spartě?

Vlastimil Vacek, Právo

„Rádi bychom dali šanci také Jakubu Neužilovi, který minulou sezonu odchytal v první lize, nebo nadějnému Oldřichu Cichoňovi. V juniorce předváděl neuvěřitelné výkony a byl nejlepším brankářem soutěže. S týmem navíc bude dál trénovat Michal Neuvirth, který se chce stále porvat o možnost pokračovat v kariéře. Rozhodně se k němu nechceme otočit zády. Chceme vidět tyto brankáře v akci. S Jakubem Sedláčkem ale také zůstáváme v kontaktu," avizuje Ton.

Smlouvu se Spartou během letní pauzy prodloužili kapitán Michal Řepík, další útočníci Jan Buchtele, Miroslav Forman, Robert Říčka a Andrej Kudrna a obránci Tomáš Dvořák, Milan Jurčina, Tomáš Pavelka a Jan Košťálek. Skončili naopak zadáci Jeremie Blain s Ville Koistinenem a forvardi Vladimír Růžička mladší, Jiří Smejkal a Kevin Klíma.