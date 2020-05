Kometa přivádí dva reprezentanty

„Existuje mnoho důvodů, proč bylo mým cílem dostat se do Brna a v první řadě to byli právě fanoušci. Upřímně, jsou to pro mě nejhlasitější a nejzajímavější fanoušci v lize. Viděl jsem je, jak čekali před brněnským stadionem více než dvě hodiny před zápasem – to je prostě vášeň. A atmosféra při zápase? V Brně vždy speciální," říká osmadvacetiletý Freibergs, jenž ve Zlíně působil poslední tři sezony.

V té uplynulé odehrál účastník pěti světových šampionátů a zimní olympiády 2014 v Soči 52 zápasů, v nichž vstřelil tři branky a připojil 20 asistencí. V extralize má doposud odehráno včetně play-off 167 utkání s bilancí 12 branek a 66 asistencí.

Kometa v rámci otevření přestupového okna vítá lotyšského obránce Ralfse Freibergse a rakouského útočníka Petera Schneidera (na snímku). Prvně jmenovaný přichází ze Zlína, druhý pak ze švýcarského extraligového klubu EHC Biel-Bienne.

▶️https://t.co/F2gf4eNAee pic.twitter.com/0bDwOv8uuU — HC Kometa Brno (@HCKometa) May 1, 2020

Devětadvacetiletý Peter Schneider je hokejovým světoběžníkem. Už v šestnácti letech byl v mládeži Českých Budějovic, hrál také za Český Krumlov, Slovan Bratislava nebo Znojmo. Poté se však přesunul na sedm let do zámořských soutěží, třeba v USHL, NCAA nebo ECHL.

Po letech strávených v Americe přišel v roce 2018 návrat domů do Rakouska. Dvě sezony nastupoval v EBEL za Vídeň. A čísla měl výborná, především v ročníku 2018/19, kdy si včetně play off připsal za 72 zápasů (40 branek a 41 asistencí).

Poslední štací rakouského kanonýra a účastníka posledních dvou seniorských MS byl švýcarský EHC Biel-Bienne. V nejvyšší soutěži odehrál 38 zápasů s bilancí 12 branek a 11 asistencí. Teď se Schneider po 13 letech vrací do Česka.

❗Příchody a odchody hráčů, změny v realizačním týmu... o konkrétních jménech hovoří Libor Zábranský❗



▶️ https://t.co/xq8p6RHsZF pic.twitter.com/FR8bptn3qt — HC Kometa Brno (@HCKometa) May 1, 2020

„Na Kometu se moc těším. Hodně se mi líbilo hrát v České republice. Naučil jsem se jazyk, maturoval jsem tady. Bude to něco jako příchod domů. O extralize jsem slyšel dobré věci, bude to super zkušenost. Znám Petera Muellera, proti kterému jsem hrál v EBEL. Znám i Petra Holíka a samozřejmě Tomáše Plekance. Toho zná snad každý hokejista," vzkazuje Schneider.

Devatenáctiletý Zábranský strávil poslední tři sezony ve WHL, v ročníku 2018/19 si vyzkoušel také další juniorskou soutěž USHL.