Plzeň hlásí čtyři posily včetně navrátilce z Kladna

Pětadvacetiletý Lang minulou sezonu strávil v prvoligovém Chomutově, což bylo jeho první zahraniční angažmá. V Chance lize obránce zaznamenal v 54 zápasech 17 kanadských bodů (5+12). Teď si premiérově zahraje i tuzemskou nejvyšší soutěž, v Plzni se dohodl na ročním kontraktu.

"Sledoval jsem ho v Chomutově a hodně si od něho slibuji. Podával vynikající výkony. Je to takový typický švédský bek. Dobře bruslí i s přihlédnutím na jeho výšku, hraje silně pozičně a může být vidět i do ofenzivy. Doufám, že naše očekávání naplní. Navíc to je velký bek, kterého jsme potřebovali," říká sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

O dva roky starší Musil v extralize působí už osm sezon. Dva zápasy má na kontě za Pardubice, dlouhých sedm let pak nastupoval za Mladou Boleslav, z níž v uplynulém ročníku hostoval v Olomouci.

Na Hané se čáslavskému rodákovi dařilo velice slušně. V základní části soutěže a dvou duelech předkola si ve 39 zápasech připsal 28 bodů (13+15).

„Pamatuji si ho už z lajny z Mladé Boleslavi, když hrál s Lencem a Hykou. Už tam prokazoval potenciál a po výměně do Olomouce explodoval. Věříme, že může být pro nás přínosem. A že i bude," uvedl Vlasák na adresu útočníka, jenž má na svém kontě i tři starty za jeden gól za seniorský národní tým. S Plzní podepsal smlouvu na sezonu s následnou roční opcí.

Staronovou posilou pro plzeňskou ofenzivu je David Stach. Osmadvacetiletý útočník se do týmu indiánů vrací po jedné sezoně, kterou odehrál za kladenské Rytíře. Klub se s ním dohodl na jednoročním kontraktu.

„Měli jsme připraveného centra ze Švédska, ale kvůli situaci, která nastala, a kvůli jeho problémům v rodině tato varianta padla. Pak se vyskytla možnost vzít zpátky Davida. Měli jsme s ním sezení, kterého se účastnil i Martin Straka. Bavili jsme se, co od něho chceme. Hokejista je skvělý, ale musí to dokázat na ledě a projít celou přípravu. Věříme, že na roky, které tu strávil, naváže a že se může posunout i dopředu," prohlásil Vlasák.

Stach je odchovancem kladenského hokeje. V sezoně 2015/16 vytvořil v dresu Rytířů rekord základní části druhé nejvyšší české soutěže, když si v 51 zápasech připsal 91 bodů.

Následoval přestup do Plzně, kde David Stach působil v letech 2016 až 2019. Za indiány během tří sezon odehrál v základní části a play off extraligy celkem 140 zápasů a zaznamenal dohromady 90 bodů (37+53). Před ročníkem 2019/20 se Stach vydal do Sparty, ale ještě před startem nové sezóny posílil kladenské Rytíře, za které odehrál 49 duelů s bilancí 24 získaných bodů (11+13).

Plzeň se zároveň na roční smlouvě domluvila i se svým odchovancem Filipem Suchým. 22letý útočník za indiány nastupoval formou střídavých startů už v minulém ročníku.

Plzeň podle Vlasáka jedná o dalších posilách, jména by chtěla zveřejnit v nejbližších dnech. Na ročním prodloužení smluv se pak Západočeši domluvili s obránci Vojtěchem Budíkem a Romanem Vráblíkem a útočníky Jaroslavem Kracíkem, Lubošem Robem a Filipem Přikrylem.

Na západě Čech naopak končí gólman Pavelka, obránci Jank, Jánošík, Pulpán a útočníci Indrák, Heřman, Vojtěch Němec a Patrik Zdráhal.

„Kdyby nenastala situace, která teď je, moc rádi bychom si minimálně jednoho z beků Jank – Jánošík nechali. Oba jsou to skvělí kluci, takže mě to moc mrzí. Stejně jako odchod Jardy Pavelky. Loni touhle dobou jsem byl přesvědčený, že máme perfektní dvojici. Ale po loňské sezoně, kdy Jarda měl takové obrovské trable, a my jsme záviseli jen na jednom gólmanovi. A to si další rok nemůžeme dovolit," řekl Vlasák s tím, že Indrák si chtěl vyzkoušet jiné angažmá. Po hostování ve Vítkovicích v minulé sezoně bude v té následující hrát za nováčka z Českých Budějovic.