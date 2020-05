Vítkovice získaly pátého nejproduktivnějšího hráče uplynulé sezony slovenské extraligy

Rodák z Frýdlantu v severních Čechách zaznamenal v 53 zápasech za Trenčín 55 bodů za 14 gólů a 41 asistencí.

„Je to cílevědomý hráč, který měl velkou chuť vrátit se do české extraligy a jeho výkony na ledě to potvrzovaly. Je mladý, čili dá se v něm očekávat perspektiva do budoucna. Přehled o něm máme už delší dobu, ať já, nebo trenéři, takže v otázce jeho angažování jsme měli naprostou shodu. Jsme rádi, že jej budeme mít v kádru a věříme, že na ledě v sezoně dokáže, že si místo v extralize a v týmu Vítkovic právem zaslouží," říká sportovní šéf Vítkovic Roman Šimíček.

Mikyska je odchovancem Liberce, za který odehrál mezi lety 2016 až 2018 42 extraligových zápasů K dnešnímu dni má v české nejvyšší soutěži odehráno 42 zápasů. Kromě Trenčína si v zahraničí zahrál i druhou nejvyšší soutěž v Německu za Freiburg.