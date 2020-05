Smlouvy ve Zlíně odmítli. Po lotyšském bekovi už sáhla Kometa, co francouzský útočník?

Přestože u obou zahraničních hráčů chtěli, aby v klubu pokračovali i nadále, nakonec se hokejový Zlín bude muset v příští sezoně obejít bez jejich služeb. Osmadvacetiletý lotyšský obránce Ralfs Freibergs zamířil do Komety, o rok staršího francouzského útočníka Valentina Claireauxe mají podle serveru hokej.cz zájem Pardubice.

„Měli jsme značný zájem, aby oba setrvali v našem klubu. Oběma jsme nabídli kvalitní smlouvu, kterou bohužel odmítli. Jejich rozhodnutí respektujeme, v naší situaci a možnostech nemůžeme konkurovat bohatším týmům z extraligy nebo z Evropy," uvedl generální manažer a jednatel Zlína Martin Hosták.

Freibergs přišel do Zlína v roce 2017 z KHL z Rigy a během tří sezon odehrál za Berany celkem 167 zápasů, ve kterých zaznamenal 78 kanadských bodů za 12 gólů a 66 asistencí. Účastník pěti světových šampionátů a ZOH v Soči 2014 nevynechal během tří let v Baťově městě ani jeden extraligový zápas včetně jedenácti duelů ve vyřazovacích zápasech play off.

https://www.facebook.com/hokejzlin/posts/2849111131803016

Claireauxe získal Zlín v říjnu z finské nejvyšší soutěže. V české extralize nastoupil k 42 zápasům s bilancí 30 kanadských bodů za 11 gólů a 19 asistencí.