Hokejisté Plzně zahájili přípravu, trénuje s nimi i Jan Kovář. Rozjely se Vítkovice i Vary

"Pondělky se budeme standardně připravovat na Lochotíně, úterý bude v Hradišti, ve středu trénujeme v areálu zimního stadionu, ve čtvrtek znovu Lochotín a v pátek opět Hradiště. Letos máme v plánu jedno soustředění na Šumavě, a to začátkem června," řekl klubovému webu kondiční trenér Plzně Jan Snopek.

Do přípravy pátého týmu nedohrané sezony se zapojily i nové posily - útočníci Pavel Musil z Mladé Boleslavi, David Stach z Kladna i Filip Suchý z Chomutova. Přidali se také odchovanci brankář Kristián Kolář, beci Michal Houdek, David Jiříček či útočníci Matěj Kolda a Sebastián Malát.

"Individuální přípravu mají pouze tradičně Milan Gulaš, Tomáš Mertl a také Viktor Lang, který se připravuje samostatně ve Švédsku," uvedl Snopek na adresu hráče, který působil v minulém ročníku stejně jako Suchý v prvoligovém Chomutově.

"Naopak se s námi připravuje Honza Kovář, který sezonu odehraje v Zugu," dodal Snopek k třicetiletému centrovi, který do Plzně přišel už v 15 letech z mateřského Písku a v sezoně 2018/19 se vrátil po pětiletém působení v Magnitogorsku v KHL a pokusu dostat se do NHL. Loni odešel Kovář do Zugu.

Získají Vítkovice posilu ze zámoří?

Na první sraz hokejových Vítkovic dorazila většina hráčů, tým však v rámci vládních nařízení bude pokračovat v přípravě ve skupinách. Někteří hráči jako Zbyněk Irgl nebo Slovák Peter Šišovský navíc budou trénovat podle individuálních plánů.

"V dnešní době to už není žádný problém. Všichni hráči jsou profesionálové a hrají o své živobytí, takže já s tím problém nemám. Zvlášť tak, jak ty hráče znám, včetně Zbyňka Irgla," řekl trenér Mojmír Trličík novinářům po úvodním tréninku.

Vítkovický tým se přes několik změn v posledních dnech stále tvoří. V zákulisí se stále přetřásá možnost návratu zkušeného beka Romana Poláka ze zámoří.

"Já bych ho samozřejmě do týmu bral, stejně tak si ale dokážu představit, že i řada jiných klubů by jej ráda přivítala ve svém týmu. My jsme s Romanem měli schůzku, takže v kontaktu jsme, ale bylo to takové přátelské posezení, ne konkretizace okamžité spolupráce," podotkl Trličík.

Karlovy Vary čeká osm týdnů dřiny

Hokejisté Karlových Varů odstartovali po osmitýdenní přestávce letní přípravu na nový ročník extraligy. Teď naopak čeká Energii osm týdnů kondičních tréninků."První týden bude klasicky zaměřený na zapracování tak, aby se hráči znovu dostali do tréninkového rytmu. Dál se uvidí, jestli už bude k dispozici posilovna a další zařízení, která bychom v přípravě rádi využili," řekl klubovému webu hlavní trenér Energie Martin Pešout.

V týmu má jako nové posily obránce Lukáše Pulpána z Plzně a útočníky Patrika Machače s Tomášem Redlichem z Kladna a Jana Hladonika z Třince. Připravovat se bude s Energií také brankář Jan Bednář, jehož čeká draft NHL. Západočeši počítají s jeho odchodem.

Přípravu na suchu, při které budou hráči kvůli současným opatřením rozděleni do početně omezených skupin, zakončí Karlovarští v pátek 26. června a po dovolené se začnou chystat na ledě v pondělí 27. července.

Uplynulý ročník skončil pro devátý tým základní části kvůli pandemii koronaviru předčasně po druhém zápase předkola, v němž Energie vyrovnala stav série na ledě Hradce Králové na 1:1 na zápasy.

Olomouc vítá pět posil

Posilami hokejistů Olomouce se stali útočníci Lukáš Kucsera z Vítkovic, který v uplynulé sezoně hostoval v Kometě Brno, Jan Bambula z Havířova, Tomáš Gřeš z Poruby a Jakub Navrátil z Přerova. Kádr sedmého týmu uplynulého ročníku, který předčasně ukončila pandemie koronaviru, naopak opustili obránce Jan Jaroměřský (Třinec) a ofenzivní hráči Zbyněk Irgl (Vítkovice), Pavel Musil (Plzeň), Marek Laš (Třebíč) a Slovák František Skladaný. Uvedl to oficiální web klubu.

Osmadvacetiletý Kucsera si v uplynulé sezoně v dresu Sparty připsal ve 44 zápasech 14 bodů za sedm branek a stejný počet asistencí. Celkem má v extralize rodák z Opavy a odchovanec Vítkovic na kontě 348 duelů a 134 bodů za 63 gólů a 71 přihrávek.

O devět let mladší Bambula už v minulé sezoně sehrál za Olomouc pět utkání v extralize na střídavý start z Havířova a nebodoval. V první lize má na kontě už 111 utkání a 35 bodů (17+18).

Čtyřiadvacetiletý Gřeš zaznamenal v minulém ročníku v dresu Poruby v 53 duelech 37 bodů za 18 branek a 19 asistencí. V extralize sehrál v sezonách 2015/16 a 2016/17 celkem 12 utkání za Vítkovice a připsal si jednu přihrávku. V druhé nejvyšší soutěži hrál i za Prostějov a Havířov.

O čtyři roky mladší Navrátil si odbyl extraligový debut v uplynulé sezoně v dresu Zlína, když se 1. listopadu představil v duelu právě na ledě Olomouce a při výhře Beranů 5:3 nebodoval. V 56 utkáních za Přerov nasbíral 46 bodů za (16+30).