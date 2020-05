Hokejisté Plzně zahájili přípravu, trénuje s nimi i Jan Kovář. Vítkovice se rozjely s Krenželokem

"Pondělky se budeme standardně připravovat na Lochotíně, úterý bude v Hradišti, ve středu trénujeme v areálu zimního stadionu, ve čtvrtek znovu Lochotín a v pátek opět Hradiště. Letos máme v plánu jedno soustředění na Šumavě, a to začátkem června," řekl klubovému webu kondiční trenér Plzně Jan Snopek.

Do přípravy pátého týmu nedohrané sezony se zapojily i nové posily - útočníci Pavel Musil z Mladé Boleslavi, David Stach z Kladna i Filip Suchý z Chomutova. Přidali se také odchovanci brankář Kristián Kolář, beci Michal Houdek, David Jiříček či útočníci Matěj Kolda a Sebastián Malát.

"Individuální přípravu mají pouze tradičně Milan Gulaš, Tomáš Mertl a také Viktor Lang, který se připravuje samostatně ve Švédsku," uvedl Snopek na adresu hráče, který působil v minulém ročníku stejně jako Suchý v prvoligovém Chomutově.

"Naopak se s námi připravuje Honza Kovář, který sezonu odehraje v Zugu," dodal Snopek k třicetiletému centrovi, který do Plzně přišel už v 15 letech z mateřského Písku a v sezoně 2018/19 se vrátil po pětiletém působení v Magnitogorsku v KHL a pokusu dostat se do NHL. Loni odešel Kovář do Zugu.

Získají Vítkovice posilu ze zámoří?

Na první sraz hokejových Vítkovic dorazila většina hráčů, tým však v rámci vládních nařízení bude pokračovat v přípravě ve skupinách. Někteří hráči jako Zbyněk Irgl nebo Slovák Peter Šišovský navíc budou trénovat podle individuálních plánů.

"V dnešní době to už není žádný problém. Všichni hráči jsou profesionálové a hrají o své živobytí, takže já s tím problém nemám. Zvlášť tak, jak ty hráče znám, včetně Zbyňka Irgla," řekl trenér Mojmír Trličík novinářům po úvodním tréninku.

Vítkovický tým se přes několik změn v posledních dnech stále tvoří. V zákulisí se stále přetřásá možnost návratu zkušeného beka Romana Poláka ze zámoří.

"Já bych ho samozřejmě do týmu bral, stejně tak si ale dokážu představit, že i řada jiných klubů by jej ráda přivítala ve svém týmu. My jsme s Romanem měli schůzku, takže v kontaktu jsme, ale bylo to takové přátelské posezení, ne konkretizace okamžité spolupráce," podotkl Trličík.