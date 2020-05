Stránský opouští extraligu. Přijal klíčovou roli v Jukuritu, přes Finsko chce dojít až do NHL

„Manažer Holtari se přijel za mnou podívat do Česka, pravidelně i v této době komunikoval a neustále mě přesvědčoval, že klub o mě opravdu hodně stojí. Zájem Jukuritu byl nejsilnější ze všech, dal jsem na svůj vnitřní pocit a věřím, že bude správný," říká 22letý Stránský, který má mít pozici elitního centra v klubu z městečka Mikkeli.

„Šimon patřil k nejtalentovanějším hráčům v extralize. Sice odchází do mužstva, které nemá ve Finsku mistrovské ambice, ale zase mu dá velký prostor na ledě. Vyloženě si ho vyhlédli a s mladými hráči tam pracují opravdu velmi dobře," tvrdí Stránského agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Šimon Stránský v dresu Vítkovic.

HC Vítkovice Ridera, Twitter

Individuální plán rozvoje Stránského oslovil. „Určitě bych se chtěl posunout v bruslení a komplexnosti směrem do obrany. Finové jsou v tomhle výborní a obrovsky mě těší jejich důvěra, kterou do mě vkládají. Řekli, že pro ně budu klíčovým hráčem a láká mě takovou roli si vyzkoušet," říká útočník, jehož starší bratr Matěj válí za Třinec.

Stránský v Jukuritu potká vrstevníka a krajana Jakuba Galvase. „Už jsme si párkrát volali, takže mám od něj přesné informace. Mít v začátcích vedle sebe českého hráče, to bude výhoda. Stejně tak, když jsem začínal v kanadské juniorce, pomohli mi tehdy další čeští kluci," líčí Stránský, jenž tři roky nastupoval ve WHL za tým Prince Albert Raiders.

A v případě úspěchu ve Finsku by rád oživil své zkušenosti se zámořským hokejem. „Motivace podívat se znovu do zámoří je pro mě pořád velká. Jednu šanci jsem nevyužil, tak věřím, že dostanu ještě druhou," povídá Stránský. Stejně to vidí i jeho agent. „Věříme, že se ve Finsku vypracuje do takového stavu, že NHL pro něj může být reálným cílem," plánuje Spálenka.