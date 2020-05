Nepříjemný, urputný hokej mi sedí, myslím, že zapadnu, říká olomoucká posila Kucsera

Jak se váš přestup do týmu Kohoutů zrodil?

V Brně jsem měl méně prostoru, než jsem čekal. Tady bych na tom měl být lépe. Vždycky o mě stáli, je to pro mě známe prostředí. Věděl jsem zkrátka do čeho jdu, že je tu skvělá parta.nKdyž mi agent předložil nabídku, neváhal jsem.

Jinde o vás zájem neměli?

Ani nevím. Jednalo se hodně narychlo, a i já sám jsem hned říkal, že bych chtěl právě do Olomouce. Další varianty jsem proto neřešil.

Co noví spoluhráči, znáte se dobře?

S většinou kluků ano. S řadou z nich jsem hrával v Ostravě.

Už jste stihli s trenéry probrat, jakou roli dostanete? S ohledem na to, že tým opustila hned pětice velmi zkušených borců, mohla by být i vůdčí...

Může to tak vypadat. Zatím jsme se však k tomu nedostali. To teprve přijde. Rozhodnou však stejně až výkony na ledě. Uvidíme. Mužstvu chci co nejvíce pomoci a pokud dostanu tu vůdčí roli, tak zříkat se jí určitě nebudu.

Co si od angažmá na Hané slibujete vy osobně?

Týmový úspěch, a že k němu výrazně přispěji.

V klubu jste působil dvě sezóny ještě v první lize. Jak se to tady od té doby změnilo?

Je tu větší profesionalismus, úplně jiné, kvalitnější zázemí. Třeba, co se týká lidí kolem olomouckého hokeje, zůstalo to však téměř stejné. Moc se jich tady neprotočilo. Jen hráči jsou úplně jiní. Tehdy tady byli pouze můj velký kamarád Petr Kolouch, který tady spolu se mnou tehdy hostoval z Vítkovic a Jirka Ondrůšek.

🆕| Dlouho jsme čekali na stoprocentní jistotu, nyní je to však tutovka. Do Olomouce míří hned čtyři noví hráči:



💎 Přerovský klenot Jakub Navrátil

😓 Zkušený Lukáš Kucsera

🔞 Mladík Jan Bambula

⛰️ Vytáhlý Tomáš Gřeš pic.twitter.com/uQ2rj6ctpl — HC Olomouc (@hcolomouc) May 4, 2020

Co olomoucký herní styl, bude vám vyhovovat?

Hraje se tady velmi nepříjemný, strašně urputný hokej, nikdo nedá zadarmo ani metr ledu. Jsou tu však i zkušení hráči, kteří si to umí dát a v posledních sezónách to pravidelně dokazovali. To, co se tu praktikuje, mi sedí. Rád se tomu přizpůsobím a myslím, že zapadnu.