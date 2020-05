Bílí Tygři v nejistotě. Prozatím jsme pozastavili všechny kroky k nové sezoně, oznámil klub

„Pozastavili jsme do čtvrtka všechny aktivity v klubu a napjatě čekáme, jak proběhne hlasování ve čtvrtek na radnici. Současný provozovatel Home Credit Areny nám garantuje podmínky, které jsou pro nás akceptovatelné, profesionální a deset let funkční. Poskytuje nám služby od nájmu až po zajištění ticketingu nebo profesionálního chodu celé arény při utkáních se vším personálem," stojí v prohlášení klubu na jeho webových stránkách.

„My jako klub musíme vědět, kdo bude v tomto směru naším partnerem, a proto do té doby nemůžeme přijímat žádné závazky k nové sezóně a ani nebudeme oznamovat do rozhodnutí žádné posily či změny v týmu. Stejně tak jsme zastavili ticketing na novou sezónu a kampaň. Současně bude i utlumen do rozhodnutí města chod mládeže (spolku Bílých Tygrů)," pokračuje prohlášení před zasedáním libereckých zastupitelů.

Ti poslední dubnový den po bouřlivé diskusi schválili záměr poskytnout finanční výpomoc ve výši 10 milionů korun bez daně soukromé firmě SFM Liberec ze skupiny Syner Group, která od roku 2010 na základě koncesní smlouvy pro město Sport Park včetně arény Bílých Tygrů spravuje.

Sportovní areál je bez příjmu

„Věříme, že vše bude vyřešeno v co nejkratším čase a devětadvacet zastupitelů, kteří vyjádřili předběžný souhlas na posledním zastupitelstvu města, rozhodnou správně i ve čtvrtek, a moji aktuální liberečtí kolegové tak budou moci představit vše, co jsme intenzivně připravili pro Liberec na novou sezonu, která startuje právě teď. Bez arény a profesionálního provozovatele ji však nemá cenu prezentovat," řekl bývalý sportovní ředitel Liberce Filip Pešán.

Sportovní areál s 35 krytými i venkovními hřišti se kvůli pandemii koronaviru ocitl bez příjmů a společnost SFM argumentuje tím, že bez pomoci města bude muset koncesní smlouvu vypovědět. Opoziční zastupitelé návrh odmítají s tím, že by město nemělo nést veškeré náklady ztráty příjmů sportovního areálu, který má i komerční využití.

Město Liberec platí provozovateli areálu skoro 16 milionů korun včetně DPH jako platbu za dostupnost veřejné služby, za to má pro školy a sportovní kluby k dispozici 4000 hodin ročně.