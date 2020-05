Hokejisté Sparty zahájili přípravu bez Slováků Sukeľa a Kudrny

Hokejisté Sparty zahájili přípravu na novou extraligovou sezonu. Zapojila se do ní drtivá většina týmu, doma se zatím připravují pouze slovenští útočníci Matúš Sukeľ s Andrejem Kudrnou. S ohledem na opatření spojená s pandemií koronaviru nemohli trenéři Miloslav Hořava s Josefem Jandačem prozatím pozvat více mladých hráčů.

"Někteří hráči se připravují individuálně, ale účastní se zároveň i některých společných cvičení. Tréninky probíhají v omezených skupinkách o maximálně deseti hráčích, během cvičení se snažíme co nejvíce dodržovat rozestupy a hygienická opatření. Trénujeme především v otevřených prostorech, naštěstí nám přeje hezké počasí," uvedl pro ČTK Hořava.

Trenéři se přes některá přetrvávající omezení snaží najet do zaběhnutých kolejí. A věří, že na tom nebudou muset příliš měnit ani v dalších měsících. "Kromě toho, že hráči trénují odděleně a za přísných hygienických podmínek, se vlastně nic nemění oproti běžnému programu. Pouze trénujeme více venku," podotkl Hořava.

Hokejový trenér Miloslav Hořava.

Jan Handrejch, Právo

Ostříleného kouče tak mrzí hlavně to, že nemá možnost zapojit do přípravy více hráčů z mládeže. "Připojil se juniorský brankář Oldřich Cichoň a obránce Michael Krutil. Není moc prostor na to, aby se přidalo více mladých hráčů, právě kvůli bezpečnostním opatření a menším skupinkám," vysvětlil Hořava.

Velký prostor dostává nový kondiční trenér Martin Šetelík. "Dáváme mu velkou důvěru. Jeho tréninky jsou intenzivní, ale také pestré a zábavné, jsme s ním zatím moc spokojení," pochvaloval si Hořava.

Stejně tak je rád za to, že si trenéři mohou tým připravit podle svého, navíc mají na přípravu dost času. "Vnímám to jako obrovskou výhodu. Máme čas naše hráče dostatečně poznat, což je skvělé. Kostra týmu se oproti uplynulé sezoně tolik nezměnila, kádr je vynikající jak po kvalitní, tak charakterové stránce. Jsme moc rádi, že už můžeme v omezené míře společně trénovat," prohlásil Hořava.

Kanadský obránce Jeremie Blain mění Spartu za Hradec Králové.

Vlastimil Vacek, Právo

Po minulé zkrácené sezoně skončili ve Spartě mezi obránci Kanaďan Jeremie Blain či zkušený Fin Ville Koistinen a útočníci Jiří Smejkal s Vladimírem Růžičkou. Jako nové posily byli dosud představeni obránce Radek Jeřábek či útočníci Ladislav Zikmund a Tomáš Šmerha.

Hokejisté Mountfieldu začali s tréninkem

Po osmitýdenní přestávce zahájili letní přípravu na nový ročník extraligy také hokejisté Hradce Králové. Uplynulá sezona pro osmý tým základní části skončila kvůli pandemii koronaviru za stavu 1:1 na zápasy v sérii předkola play off proti Karlovým Varům. Svěřenci kouče Vladimíra Růžičky se nyní po vynucené pauze chystají pod vedením kondičního trenéra Michala Tvrdíka.

"První trénink byl seznamovací na zapracování, kluci se do toho nejprve musí dostat. Nemůžeme od začátku jít do maximální intenzity. V tomto duchu bude probíhat celý úvodní týden, v něm budou jen dopolední tréninky," řekl klubovému webu Tvrdík.

Trenér Vladimír Růžička.

Facebook: Mountfield HK

Tým měl rozdělený na dvě party po deseti. "Přestože by se měla vládní nařízení trochu uvolnit, my máme představu takovou, že bychom pracovali i nadále ve skupinách," navázal kondiční trenér.

V současné situaci se hokejisté na letní dril těšili. "Jsem rád, že to konečně začalo, už jsme byli doma dlouho. Já se začal připravovat o něco dřív, každý den jsem něco dělal. Ale už jsem se těšil, až zase budu s klukama a budeme přemýšlet nad něčím jiným než nad tím, co se teď děje," prohlásil útočník Aleš Jergl.

"První trénink byl dobrý, na začátek super. Zahřáli jsme se, dali kruháč a na závěr fotbálek. Nemyslím ale, že to bude po celou letní přípravu takové, bude to určitě intenzivnější," doplnil Jergl.

Brankář Marek Mazanec.

Jíří Novák

Od pondělí 11. května přibudou hráčům Mountfieldu odpolední fáze přípravy - mladší hráči ji budou mít dvakrát týdně, starší jednou. "Od příštího týdne budeme mít také k dispozici další sportoviště včetně posilovny, v té strávíme hodně času," nastínil Tvrdík.

"Budeme se snažit využívat sportovní plochy jako v minulých letech - hodně se nám líbí sportovní areál ve Vysoké nad Labem, budeme využívat také in-line plochu a další prostory na zimním stadionu. Určitě zavítáme i na Rozárku a na schody na Milíř," doplnil Tvrdík.

Hradečtí na rozdíl od minulých let museli upustit od soustředění v Ústí nad Orlicí. "Vzhledem k okolnostem neproběhne soustředění jako v minulých letech. Na celý týden tedy nikam nepojedeme, budeme se snažit ale vyjednat alespoň třídenní soustředění na závěr letní přípravy," dodal Tvrdík.