Karlovy Vary mají posily z Jágrova Kladna, ale přišly o opory

Byli od začátku oživením nedohraného ročníku extraligy. Stihli ještě dva zápasy předkola play off, ale tím dobře se vyvíjecí sezona pro hokejisty Energie Karlovy Vary v polovině března skončila. A následně vzala za své i představa vedení klubu, že se stejným, a tudíž stabilizovaným hráčským kádrem vstoupí i do příštích bojů v nejvyšší soutěži.

Se začátkem letní přípravy se totiž museli ve Varech smířit s odchodem pěti klíčových borců, kteří se rozhodli pro jiná angažmá. Místo nich se v západočeském klubu pokusí prosadit několik nových posil.

Redlich a Machač

Karlovarská strategie při sestavování kádru má pevné základy. „Musíme jít svou cestou. Nemůžeme si dovolit koupit hvězdy, jelikož rozpočet to nedovolí. Hodláme se zaměřit na hráče, kteří by se po příchodu do týmu měli trvale zabydlet v extralize. Ale přivedli jsme i protřelého obránce," nastínil hlavní trenér a sportovní manažer Martin Pešout na klubovém webu.

Tomáš Redlich se raduje z branky

Vlastimil Vacek, Právo

Do útočné linie počítají ve Varech s Tomášem Redlichem a Patrikem Machačem z Kladna, kde oba působili od juniorského věku. A zažívají první extraligový přestup v kariéře.

„Jsou v ideálním hokejovém věku. Na Kladně nastupovali v jednom týmu s Jaromírem Jágrem, Machač v závěru sezony dokonce po jeho boku v jedné formaci. Naskýtá se před ním šance, že by mohl být jedním z hráčů, kteří nahradí na postu centra Dávida Grígera," uvažoval Pešout.

Přichází Hladonik a Pulpán

Novou mladou krev v karlovarských řadách představuje dvacetiletý útočník Jan Hladonik z Třince. Zamířil z jednoho konce do opačné části republiky. „Dál už to v rámci extraligy ani nešlo," usmál se nadějný forvard.

Obranu Energie vyztuží 34letý Lukáš Pulpán ze Škody Plzeň, s níž během šestiletého angažmá získal bronzové medaile v extralize. Patří k hráčům, kteří jen výjimečně mění působiště. Před Plzní strávil šest let v Chomutově, kde jej jeden čas tehdy ještě v první lize vedl trenér Pešout.

„Vím, že přestupy mezi Plzní a Karlovými Vary jsou pikantní pro fanoušky, ale nijak emotivně to neberu," glosoval Pulpán svůj příchod do lázeňského města.

Odešla kvalitní pětice

Naopak v klubu už nejsou útočníci Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger. Prvně jmenovaný byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem soutěže a dokonce se Rachůnek po sedmi letech dostal znovu do reprezentace. Spolu s Grígerem ale neakceptoval návrh nové smlouvy a oba se už připravují s týmem Liberce.

Vale dal Karlovým Varům i jejich odchovanec a zkušený forvard Vojtěch Polák, jenž se s mužstvem symbolicky rozloučil vstřelenou brankou v posledním zápase sezony s Hradcem Králové.

Odchod do Německa ohlásil bek Vladimír Eminger a poté vyšlo najevo, že klub na vlastní žádost opustí i Matěj Stříteský. „Loni přišel z Liberce a měli jsme zájem na jeho pokračování v Energii. Nedokázali jsme se ale shodnout na smlouvě. O tom, že Matěj nepřijal nabídku na kontrakt, který by uspokojil obě strany, rozhodly finanční důvody," osvětlil Pešout. Nadějný obránce Dalimil Mikyska se vrátil z hostování do Komety Brno.