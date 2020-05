Hokejisté Komety Brno darovali krev nemocnici, má jí nedostatek

Sedmnáct hokejistů Komety Brno darovalo krev v odběrovém centru Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Zdravotnické zařízení po uvolnění opatření souvisejících s koronavirem obnovuje operace a potýká se s nedostatkem krve, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Podle ní by to mohlo motivovat k darování krve nejen hokejové fanoušky.

Všichni účastníci odběru, mezi kterými byl kromě hokejistů i jeden z trenérů, darovali krev ve svatoanenské nemocnici poprvé. "Dárcovské odběry 450 mililitrů krve se mohly uskutečnit u vrcholových sportovců díky dosud nezahájené sezoně," uvedla Lipovská.

Sportovní zápasy se nehrají kvůli pandemii koronaviru. "Každému z nás změřili zaměstnanci nemocnice teplotu, vyplnili jsme formulář, prošli jsme testem, zda jsme k darování způsobilí, a pak už následoval ten hlavní proces odběru. Doba samotného darování byla individuální, já měl hotovo za pět minut," uvedl útočník Luboš Horký.

Nemocnice má odběrové centrum loni od podzimu, do té doby krev plně nakupovala. V budoucnu by chtěla být zcela soběstačná. I při otevření ji podpořili hokejisté Tomáš Plekanec, Jakub Lev nebo Tomáš Malec, kteří ale v sezoně darovat krev nemohou. Nyní to bylo možné.

"Jsem ráda, že nás hokejisté Komety přišli v této těžké době podpořit. Jako mladí a zdraví sportovci všichni splnili podmínky dárcovství krve a při odběrech panovala skvělá atmosféra, takže doufám, že nás zase někdy navštíví," řekla primářka Krevní banky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jarmila Celerová.

Za dva týdny je plánovaná další vlna. "Krev přijde darovat přibližně třicet trenérů brněnského hokejového týmu a v plánu jsou i další akce, které by mohly motivovat nejen hokejové fanoušky k darování nejcennější tekutiny," uvedla Lipovská.