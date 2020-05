Sportovní ředitel Boleslavi o posilách, odchodech i nové roli. Budu teď víc na telefonu, říká

Co se pro vás nejvíc mění?

Že budu asi trošku víc na telefonu a vyřizovat dennodenní agendu. Operativu s týmem, trenéry a agenty, tohle všechno teď budu mít víc na starosti. Ale jinak vše zůstává při starém. S Radimem jsme vždycky všechno řešili spolu. Každého hráče, který přišel i odešel. Kroky, které jsme udělali ohledně áčka, byly společnou prací více lidí, což bude určitě pokračovat. Jsme tam jedna parta. Navíc Radim deklaroval, že chce zůstat v roli poradce a záležitosti ohledně mužstva spolu budeme dál konzultovat. Není to tak, že se už Radim neobjeví na zimáku nebo nám nezvedne telefon, když budeme chtít slyšet jeho názor na cokoliv.

Zpráva, že se stáhne do ústraní, řadu fanoušků překvapila. Vás také?

Pro mě to velké překvapení nebylo. Jen se uskutečnil krok, s nímž jsme všichni v organizaci počítali. Radim byl takto domluvený s majitelem panem Plachým, že Boleslavi pomůže, ale nemá funkcionářské ambice. Chtěl nastavit klub tak, jak by měl v jeho očích vypadat a jak by se v něm mělo pracovat. Přivedl si lidi, kterým věří a smýšlejí podobně jako on.

Máte za sebou první sezonu v klubovém managementu, baví vás práce?

Moc! Vždycky jsem věděl, že jsem sportovní workoholik. Hokej sleduju celý život a mám přehled. Těší mě, že jsem v minulé sezoně dopomohl Boleslavi k tomu, jak se prezentovala a v základní části vystupovala.

Hned v prvomájový den jste odtajnili několik hráčských změn. Ze slovenské extraligy přivábili kanadského útočníka Brandona Aldersona a finského forvarda Jonu Jääskeläinena. Jak dlouho jste je měli v hledáčku?

Jonu jsem sledoval už od loňského roku, měl jsem ho odskautovaného. Letos měl v Banské Bystrici dobrou sezonu a rozhodli jsme se do toho jít. Aldersona jsme udělali, protože jsme věděli, že ztratíme Skalického. Jona je výborný bruslař se skvělou střelou. Není ale velkého vzrůstu a my potřebovali, abychom měli v týmu taky výšku. Dívali jsme se na trhu po typologicky podobném hráči a Brandon nám připadl jako nejlepší varianta. Dařilo se mu v Trenčíně a ekonomicky se nám vešel do toho, na co v současnosti dosáhneme. Umí na ledě přitvrdit a podle našeho zjištění je to i charakterově výbornej kluk, o což nám šlo taky.

Do Boleslavi jste zlanařili i kladenského útočníka Strnada. Zapadá vám do stylu hry?

O Kubu jsme moc stáli, protože se opravdu ideálně hodí do hokeje, který chceme předvádět. Hodně jsme omladili, takže chceme hrát rychleji a předvádět poctivej a nepříjemnej hokej. Už loni se nám tenhle styl dařil a přinášel úspěch. Kuba je neskutečný dříč, pracant a měl by mladé strhnout ještě k větší práci a větší intenzitě. Udělat náš tým prostě ještě lepší.

Ofenzivu vyztuží i Jakub Kotala, který má za sebou velmi dobrou sezonu v Havířově.

Chtěli jsme mu dát šanci, protože v první lize už dva tři roky odvádí výborné výkony a soutěž možná i převyšuje. Doufáme, že svoji příležitost chytí.

V klubu pokračují opory zadních řad Hrbas se Ševcem, což vás jistě hřeje u srdce.

Bylo naší prioritou je udržet, jsou to naše stavební kameny. Dokázali jsme prodloužit i Ondru Dlapu. Vzhledem k tomu, že jsme měli v extralize loni statisticky nejlepší obranu podle počtu inkasovaných gólů, tak jsme se ji snažili udržet pohromadě, a ještě ji vylepšili o Petra Šidlíka, kterého jsme chtěli už v minulé sezoně před uzávěrkou přestupů. Tehdy to nedopadlo, takže jsme rádi, že se domluvili po sezoně. Uvidíme, o jaké místo si řekne. Máme teď osm vyrovnaných beků, na obraně a gólmanech budeme zase stavět.

Po devíti letech se vrátil brankář Marek Schwarz. Jaké s ním máte plány?

Nechceme se dostat do situace jako v loňském ročníku, kdy nám kvůli zranění vypadl Honza Růžička a my měli jenom Gašpera Krošelja. Potkalo nás obrovské štěstí, že Liberec měl přetlak brankářů. Za pro nás parádní peníze se nám Justina podařilo přivést a ve zbytku sezony nám neskutečně pomohl. To samé by se už ale v příštím roce nemuselo opakovat. Spolupráce s Markem nám přišla jako nejlepší řešení. Je to Boleslavák a projevil zájem zapojit se i do výchovy mladých gólmanů, čehož rádi využijeme.

Bude tedy krýt záda Krošeljovi s Růžičkou?

Chceme, aby byl pořád s týmem a pokud Gašpi s Růžou zůstanou zdraví, mohl by si někde zachytat na střídavý start. Ale uvidíme, jak to bude s Růžou, protože je po těžkém zranění kolena a nechceme na jeho návrat chvátat, protože to není poprvé, co má s kolenem problémy. Přejeme si, aby byl stoprocentně zdravej.

Kontrakt jste neprodloužili s některými zvučnými jmény, ať už s Kašparem nebo Klepišem. Je stále šance, že by boleslavský dres v příští sezoně oblékli?

Situace je bohužel taková, jaká je. Všechny týmy řeší podobné starosti. Ekonomika stojí, firmy nevědí, s čím počítat, jaký budou mít rozpočet. Máme teď stop stav a nevylučujeme ani jedno ani druhé. Smlouvy jim prodlouženy nebyly. Ne že by se nám kluci do týmu nevešli, ale situace je prostě taková, že si momentálně nemůžeme ekonomicky dovolit kádr rozšiřovat. Tím ale nechci říct, že k tomu nedojde.

Jakub Klepiš odvedl v Boleslavi během téměř pěti sezon penzum práce. Bylo to pro vás určitě těžké rozhodování...

Jojo, fakt těžký. Kuba je jedním z top hráčů, pro klub odvedl výbornou práci, získal si fanoušky. Ale jak říkám, ekonomická situace nám nedovoluje, abychom mu mohli nabídnout tu smlouvu, kterou tady měl.

Zmínil jste odchod slovenského reprezentanta Skalického do finské Raumy. Byla šance ho udržet?

U Skaldy byla situace taková, že si chtěl zkrátka zkusit zahraničí. Vidí šanci se prosadit dál a není mu co zazlívat. Odvedl si tady svoje, vždycky šel do všeho naplno, v tréninku měl skvělý přístup. Měl výbornou sezonu a zasloužil si to. Rozešli jsme se úplně v pohodě a doufám, že se naše cesty ještě v budoucnu zkříží, protože je to výbornej útočník.

Kufry sbalil i šikovný Slovinec Jeglič, jenž taktéž zamířil do zahraničí.

Žiga nám přinesl spoustu pozitiv do naší hry. Zkusili jsme ho prodloužit a smlouvu mu nabídli. Ale bohužel dostal lukrativnější nabídku ze zahraničí.

Kontrakt s Pittsburghem podepsal reprezentant Zohorna. Je to pro vás jako klub vizitka dobré práce?

Radim je ukázka, jak bychom se chtěli prezentovat. Byl tady rok a půl, dostal šanci a prosadil se. Když nějakého hráče přivedeme, máme pro něj připravenou roli, v níž si myslíme, že by mohl být úspěšný. Nesnažíme se střílet do boku, že nevíme, kam hráče umístíme. Radim je mladej kluk, ale postavou, bruslením a tím, jak se prezentoval na mezinárodním poli, přesvědčil skauty. Něco v něm vidí podobně, jako viděl Radim, když k nám z Brna přicházel. Jsme teď samozřejmě zasaženi tím, že odešel výbornej útočník, na kterým jsme chtěli postavit ofenzivu, ale jsme za něj rádi, protože taková šance už nemusí v jeho případě přijít a přejeme mu, aby se prosadil. U Skaldy, Radima a dalších věříme, že se k nám třeba jednou rádi vrátí.

Jak pandemie ovlivnila posilování kádru? Měli jste vyhlédnuté borce, od kterých jste museli upustit?

Já musím říct, že jsme spokojení, jak kádr vypadá. Samozřejmě každý by si přál mít v mančaftu třeba Gulaše, ale my jsme tým sestavovali ještě předtím, než se koronavirus začal šířit. Budeme na trhu ještě pokukovat po obránci a útočníkovi, ale takhle se dívají asi všechny týmy. Neříkám, že máme hotovo, ale teď jsme opravdu spokojení.

Hráčskou kariéru jste ukončil loni v létě, nesvrbělo vás trochu během minulé sezony?

Vůbec. Ani špetku. Je pravda, že kromě áčka jsme se s Radimem snažili pomáhat i u mládeže, každý z nás se zúčastnil tří nebo čtyř dovednostních tréninků v týdnu. Takže na ledě jsme byli, ale jenom v teplácích a rolích učitelů. Nedostal jsem chuť obléknout výstroj, ale je možná ještě všechno moc brzo.

Nejstarší syn Václav po vás zdědil hokejové geny, ve dvanácti letech patří k velkým talentům. Chodíte teď spolu častěji na led?

Ano a užíváme si to oba. Odpadla mi denní rutina, kdy jsem odcházel po tréninku unavenej a potřeboval zregenerovat. Chyběla mi pak odpoledne trochu energie. Bylo fajn, že jsem taky nakoukl do systému skills koučů a naučil se dalším věcem. Jako hráč jsem nové trendy tolik nesledoval a poznatky mě obohatily. Snažil jsem se je předávat synovi.