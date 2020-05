Přestupová bomba pro první ligu. Roli sehrál i prezident svazu

Když se na začátku května dozvěděl, že extraligovým Vítkovicím už nezapadá do plánovaného herního systému a neměl by místo mezi prvními šesti beky, byl to pro něj šok. Osmatřicetiletý hokejista Jan Výtisk se rozhodl svůj mateřský klub opustit a hledal si nové angažmá. Juniorský mistr světa z roku 2001 sice původně toužil po setrvání v tuzemské nejvyšší soutěži, nakonec se ale dohodl s prvoligovými Litoměřicemi, v nichž bude zastávat i funkci kapitána.

„Musím přiznat, že jsem se na začátku hodně bál, protože jsem si nedokázal představit, že bychom se mohli domluvit s tak kvalitním hráčem. Ekonomická otázka totiž vždycky hraje hodně důležitou roli. Nakonec jsem ale byl mile překvapen tím, že Honzu předložená nabídka od začátku zajímala," uvedl pro oficiální stránky klubu jejich předseda Daniel Sadil.

Litoměřice budou i v příští sezoně spolupracovat s hokejovým svazem, ve Stadionu by měla působit řada juniorů, kteří mají šanci reprezentovat Českou republiku na přelomu roku na juniorském MS. Svou roli při Výtiskově přestupu tak sehrál i prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„S Honzou se dobře znám a když jsme se spolu bavili, co a jak u něj bude dál, napadlo mě, jestli by neměl chuť se zapojit do svazového projektu. Ve svém věku už pomalu přemýšlí, co bude dělat po konci kariéry, a navíc si teď dělá trenérskou licenci, proto ho tato myšlenka zaujala. Slovo nakonec dalo slovo a já mám z jeho angažování velkou radost," řekl Král.

Výtisk je nesmlouvavým důrazným obráncem, který má bohaté extraligové zkušenosti. V nejvyšší soutěži sehrál i s play off za Vítkovice, Spartu, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec a Liberec 1057 zápasů, v nichž vstřelil 40 gólů a přidal 104 asistencí. S Bílými Tygry získal před čtyřmi lety mistrovský titul, ve své sbírce má i stříbro a bronz s Vítkovicemi a bronz se Spartou.

„Slibuju si od něj především to, že bude kapitánem. Takového hráče jsme tu nikdy neměli. I když samozřejmě nechci opomenout Petera Jánského, který je také velmi zkušený a úspěšný. Honza Výtisk ale má ještě větší zkušenosti. Myslím, že bude nesmírně platný. Nejen na ledě, ale i v kabině. Bude to on, kdo bude radit mladým hráčům a půjde příkladem, aby talentovaní hokejisté měli motivaci a viděli, kam až to mohou z Litoměřic dotáhnout," dodal Sadil.