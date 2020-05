Horák o Spartě, tátovi, Växjö i trnité cestě ze Švédska. Na co se nejvíc těší?

Láká vás tu šance na titul?

Je to hlavní důvod, proč jsem sem přišel. Věřím, že můžeme udělat nějaký úspěch. Tým je dobře poskládaný, je tady spousta kvalitních hráčů. Se Spartou jsem byl v kontaktu už během roku. Volal jsem si se sportovním manažerem Jardou Hlinkou.

Řešil jste i jiné nabídky?

Bavil jsem se s pár týmy ve Švédsku, byl jsem v kontaktu i s mateřskými Českými Budějovicemi, zejména s Vencou Prospalem. Trochu jsem nad nimi přemýšlel, hlavně kvůli němu, ale v mé fázi kariéry jsem si prostě vybral Spartu.

Český útočník Roman Horák a Toni Rajala z Finska během utkání turnaje Carlson Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Pod současným sparťanským koučem Josefem Jandačem jste si odbyl debut v extralize i reprezentaci, hrál ve vašem příchodu roli?

Trošku taky. Když jsem v šestnácti letech poprvé nastoupil za Budějovice, Pepa tam tehdy byl. Máme spolu dobré vztahy, je to kvalitní trenér. Ale i kdyby tu nebyl, šel bych do Sparty stejně. Vím, proč přicházím. Se zvýšeným tlakem problém ale nemám, dokážu se s ním poprat. Byl jsem na něj zvyklý z minulých angažmá. Samozřejmě Praha je trošku jiná, tlak je ve Spartě velký. Každej to ví. Budou chtít ode mě hodně a já s tím počítám.

Na co se nejvíc těšíte?

Že budu celý rok s českýma klukama v kabině. Když jsem přijel na nároďák, měli jsme vždycky srandičky. Česká povaha, mentalita... Tohle se nedá nahradit, když jste venku.

Je pro vás lákadlem i O2 arena a atmosféra při domácích zápasech?

Je to určitě další plus. Sparta je velkoklub, hrát za ni je čest a fanoušci jsou tam taky výborní. V O2 areně jsem měl už možnost si zahrát, je to fakt parádní, ale arena nebyl pro mě vyloženě hlavní motivátor. Koukám opravdu na týmový úspěch.

Román Horák (vpravo) přijímá gratulaci po gólu od Marka Hrbase.

Vlastimil Vacek, Právo

Přicházíte jako lídr, budete si brát slovo i v kabině?

Není to úplně moje nátura, že bych měl někomu říkat, jak by měl hrát. Pochopitelně, když bude potřeba, nemám s tím potíže. Ve Spartě je řada hráčů, kteří mají daleko víc zkušeností než já. Tady to nebude stát na tom, jestli já něco řeknu. Všichni vědí, co se má dělat.

K ostříleným borcům patří i Michal Řepík, s nímž jste si zahrál v reprezentační formaci. Mluvil jste s ním, než jste Spartě kývl?

Ano, s Řepou jsem byl v kontaktu taky. Přemlouval mě (úsměv).

Útočník Roman Horák, nová posila pražské Sparty.

Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Po dvou letech jste skončil ve Växjö. Jak jste se cítil na ledě během minulé sezony?

Vždycky to může být lepší, ale nectil jsem se špatně. Nějaká zázračná čísla jsem neměl, dost jsem se i svezl s týmem, protože výkony jsme neměli optimální. Z prvních jedenácti zápasů jsme devět prohráli, což bylo strašný. Vyhráli jsme v sezoně maximálně třikrát za sebou, neudělali delší šňůru a v základní části skončili desátí. Bylo to takové nemastné neslané.

Čím si to vysvětlujete?

Sezonu předtím tam byli asi trochu kvalitnější hráči. V létě přivedli několik mladších kluků, kteří měli za sebou pár sezon ve Švédsku a myslím, že úplně nezastoupili ty, kteří z klubu odešli. Ale já měl taky udělat víc...

Roman Horák přichází na sraz hokejové reprezentace před turnajem Beijer Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Växjö má zhruba 60 tisíc obyvatel. Kam jste ve volném čase s manželkou zašli?

Je to malinké městečko, ale máte tam všechno, co potřebujete. Najdete si dobré restaurace, jsou tam bary, zkrátka všechno potřebné k životu. Manželka je Kanaďanka a pro ni to bylo super, protože všichni umí anglicky. Je tam kolem spousta jezer. Máme pejska a byli s ním každej den venku, takže z tohoto hlediska to bylo úplně úžasné.

Jakého psa jste si pořídili?

Huskyho. Je hodně energický, řídí nám teď celý den (smích).

Útočník Roman Horák s generální manažerkou Sparty Barborou Snopkovou.

Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Poslední zápas jste sehrál 12. března, kdy už se po Evropě šířila nákaza koronavirem. Jaká situace panovala ve Švédsku?

Poslední zápas s Färjestadem jsme hráli doma bez lidí, což bylo úplně hrozný a divný, na utkání se zkrátka moc nenaladíte. Potom nám řekli, že se počká týden nebo deset dní, jak se vše vyvine. V tu chvíli ale asi každej tušil, že sezona bude odpískaná. Čekali jsme tam jako blbí. Špatně to snášeli spoluhráči ze zámoří, kteří chtěli letět domů. Pak oznámili, že je konec.

Vládla ve Švédsku panika?

Vůbec. V podstatě jste nepoznal, že se něco děje. Někteří lidé možná drželi větší rozestupy, ale třeba restaurace byly normálně v provozu. Všechno bylo otevřené. Roušky vůbec nikdo nenosil.

Český útočník Roman Horák střílí gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Měli jste s manželkou strach?

Snažili jsme se být obezřetní. Nikam jsme moc nechodili, ani do restaurací. Všemu jsme se hodně vyhýbali. Nakupovali jsme třeba v sedm ráno. Buď takhle brzy nebo naopak pozdě večer, abychom moc nepotkávali lidi.

Kdy jste vyrazil do Česka?

Ve Švédsku jsem zůstal viset až do 22. dubna, protože v tu chvíli se nelítalo. Tady byl nouzový stav. Nakonec jsme museli autem. Jeli jsme trajektem do Rostocku, odtud do Drážďan, kde jsme museli vrátit auto půjčovně, protože v Čechách to nešlo. Nechali jsme se dovézt na hranice, přešli ji pěšky a tam nás pak vyzvedl kamarád. Takže to bylo složitý.

Roman Horák, nová posila pražské Sparty.

Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Po návratu jste na dva týdny zamířil do karantény. Udržoval jste se v kondici?

Cvičil jsem doma. Od pondělí se už připravuju naplno, trénuju individuálně v Budějovicích.

Co na váš podpis se Spartou říkal táta, který v ní v 90. letech zanechal silnou stopu?

Byl v pohodě, nikam mě netlačí. Neříká mi, abych šel tam nebo sem. Samozřejmě vím, co tady dokázal, takže ty boty bude zase těžký vyplnit.

V roce 1997 vytvořil ve Spartě klubový rekord, kdy nastřádal v základní části extraligy 73 bodů (21+52). Připomínali vám jeho husarský kousek?

Hodněkrát (úsměv). Třiasedmdesát bodů je obrovský výkon a obrovský číslo. Když se hodně vzdáleně přiblížím tomuhle číslu, budu spokojenej. V dnešní době ho dokázal překonat akorát Milan Gulaš, je to fakt veliký nadstandard.

Roman Horák během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

S tátou jste denně v kontaktu?

Tím, že jsem teď v Budějovicích, tak se přes léto vidíme dost často. Během sezony tolik ne. Jenom jsme si zavolali, jak je a co se děje. O hokeji se spolu pobavíme už jenom obecně. Aby mi říkal, jak hrát nebo kam střílet, z toho už jsem vyrostl (úsměv).

Pořád pracuje ve strojírenské firmě?

Ano. Co vím, tak naposledy byl u hokeje, když trénoval v druhé lize David Servis, kde byl chvilku. U hokeje už moc není, i když by chuť trénovat asi měl.

Sledoval jste na dálku extraligu?

Okrajově. Hodně čtu české noviny a dívám se na internet, takže jsem věděl, co se děje.

Český útočník Roman Horák (vlevo) a Johan Fransson ze Švédska během utkání v rámci turnaje Channel One Cup v O2 Areně v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Jste hodně zvědavý, jak se domácí soutěž změnila?

Určitě, ale hrál jsem v ní před jedenácti lety, což je strašně dlouho, takže si ani sám nepamatuju, jaký to vlastně tenkrát bylo. Odehrál jsem snad osm nebo devět zápasů...

Vybaví se vám něco z tehdejší doby?

Vím, že tenkrát ještě chytal Roman Turek. V prvním roce jsem v posledním zápase základní části hrál ve Varech, kde jsem nastoupil v lajně s Gulašem a Mertlem, což byl můj jedinej zápas v sezoně. Další rok přišel pan trenér Bokroš, to jsem hrál jenom v play out.

Máte v nohách 84 duelů za Calgary a Edmonton. Je pro vás NHL uzavřená kapitola?

Nikdy neříkej nikdy, ale teď je trend, že tam dávají šanci mladým klukům. Já už příležitost měl a nevyužil ji. Nevím, co by se muselo stát, aby měli zájem. Dát snad v extralize 45 gólů... Myslím, že je to už uzavřené.