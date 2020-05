Karlovy Vary lovily v Liberci! Získaly extraligového šampiona

„Po odchodu Matěje Stříteského jsme sháněli obránce, který by zvládl porci více než 20 minut za zápas. Rozhodli jsme se vzít Oldricha Kotvana, protože potřebujeme vyztužit defenzivu i co se týče oslabení. Naši obránci navíc většinou nejsou většího vzrůstu, takže jsme jednoho většího chlapa potřebovali," uvedl pro oficiální stránky Karlových Varů jejich hlavní trenér a sportovní manažer Martin Pešout.

Devětadvacetiletý rodák ze Skalice v uplynulé sezóně zasáhl za Bílé Tygry do 31 zápasů a připsal si pět branek a sedm asistencí. Energie bude jeho čtvrtou extraligovou štací, působil i ve Zlíně (v roce 2013 s ním získal stříbro a o rok později dokonce titul) a Mladé Boleslavi.

„S Libercem jsme se nedohodli na pokračování a od trenéra jsem dostal informaci, že bych ve Varech dostal větší prostor, což já potřebuji. Vary hrály minulý rok skvělý hokej, takže jsem to chtěl zkusit. Udělám maximum proto, abych týmu pomohl," uvedl Kotvan, jenž v extralize odehrál 349 duelů s bilancí 40 branek 91 finálních nahrávek.

„Cíle mám určitě ty nejvyšší. Chtěl bych si zahrát play off a udělat co nejlepší výsledek. Myslím si, že tým tady na to má, stačí se podívat na minulou sezonu. Když hráli proti Liberci, tak to byl opravdu nepříjemný a nabruslený soupeř. Ambice budou veliké," těší se na karlovarské angažmá.