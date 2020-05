S Poldou v první lize? Dokážu si to představit, říká třinecký Martin Adamský

V minulé sezoně nosil při zranění a následném přerušení kariéry obránce Krajíčka v Třinci kapitánské céčko. Ani to mu ale nezaručilo místo v týmu Václava Varadi pro nadcházející extraligový ročník. Útočník Martin Adamský se tak musí buď poohlédnout jinde, anebo se přesunout do prvoligového Frýdku-Místku a čekat na šanci.

„Nás starší hráče tahle situace, která zastavila sezonu, ovlivňuje hodně. Kluby se nepřetrhnou se, aby nabízely kontrakty straším hráčům. Bude mi 39 let a těch minusů je mnohem více než plusů, na kterých bych mohl stavět jednání o nějaké lukrativní smlouvě," uvědomuje si Adamský.

V podobné situaci jako rodák ze Studénky, je i rekordman v počtu extraligových startů za Třinec Jiří Polanský (918), který ze sestavy vypadl už na konci minulé sezony. I on dostal od Třince nabídku přesunout se na farmu do Frýdku-Místku, kde by čekal na šanci vrátit se zpět do prvního týmu podobně jako další veterán Rostislav Martynek.

„Oba se ve svých 38 letech pomalu blíží k závěru extraligové kariéry a rozpočet je neúprosný. Je těžké mít v týmu všechny hráče, které bychom si přáli, nebo si to zasloužili," vysvětluje sportovní manažer Třince Jan Peterek.

A tak před zkušenými parťáky stojí složitá volba. Jít na farmu, nebo se s Třincem rozloučit. „Celou svou třineckou štaci jsem prakticky odehrál vedle Jirky, takže když bude chtít pokračovat ve Frýdku-Místku, tak bych si to dokázal představit. Určitě to bude při mém rozhodování, zda přijmout třineckou nabídku hrát roli," říká Adamský.

Čas na rozmyšlenou

„Nechal jsem si čas na rozmyšlenou a trénuju, asi poprvé po dvaceti letech individuálně. Nějakou nabídku jsem od Třince dostal a prvního června bude jasno, kde zakotvím. Zvažuju, co by bylo nejlepší. Vzhledem k tomu, co jsem v Třinci odehrál, neodmítám ani možnost hrát ve Frýdku-Místku," připouští Adamský, jenž v extralize odehrál ve dvou klubech 932 utkání a posbíral v nich 412 bodů (222+190).

Třinecký útočník Martin Adamský před Filipem Novotným

Vlastimil Vacek, Právo

Pokud bude chtít útočit na tisícovku extraligových startů, bude muset zřejmě Adamský třineckou organizaci opustit. „Rád bych v extralize zůstal, ale na druhou stranu nechci hrát čtvrtou lajnu. V mých letech bude náročnější sehnat práci, ale nabídky jsou. A když se to nepovede, tak to beru tak, že jsem skončil jako úřadující šampion. Když jsem před deseti lety přišel z Plzně do Třince, tak jsme hned vyhráli titul. A skončil jsem stejně. Bylo to krásných deset let," říká Adamský.