V Liberci vše šlape, v Pardubicích jsem se dobře rozkoukal v politickém dění, porovnává Kverka

Filip Pešán zanechal v Liberci výraznou stopu. Jak těžké je přicházet po něm?

Měl bych to daleko těžší, kdyby to tady nefungovalo. Jenže v Liberci vše šlape na velmi dobré úrovni. Navíc v dané chvíli je A-tým prakticky postavený, potřebuji do toho jen naskočit, zařadit se, přesně načíst postupy a postupně do toho začít vkládat své věci. V této chvíli to pro mě až tak těžké není.

Ulehčuje vám nástup i fakt, že oficiálně jste se stal asistentem generálního manažera, nikoli sportovním ředitelem, jehož funkci klub prozatím neobsadil?

Může to být ulehčením. Ale mně je v podstatě jedno, jak se funkce jmenuje. Je skvělé, že jsem v klubu, kde každý ví, co má dělat. Stejně tak i já naprosto přesně znám své úkoly.

Jaké kompetence máte?

Po Filipovi bych měl převzít komunikaci s agenty a podílet se na skládání týmu. V podstatě jde o dva týmy, neboť ještě máme Benátky, se kterými nás čeká daleko víc práce než s áčkem. Nebude to jednoduché.

Tušíte už, jestli a případně jak koronavirová krize poznamená tvorbu kádru?

Znovu opakuji, že áčko je postavené a podle mě velmi kvalitně, což mou práci opravdu ulehčuje, prakticky se o něj starat nemusím, byť je jasné, že na týmu se dá vždy něco zlepšovat. Práce s Benátkami začala od nuly a je spíše otázkou na majitele, jak dalece se do ní krize promítne.

Jak se krize prohlubovala, neměl jste z nástupu v novém klubu obavy z případných komplikací?

Neměl. Ale musím říct, že když už jsem tušil, že tady budu pracovat, hodně jsem se těšil na play off, abych si vše dopředu načetl. Bohužel se nehrálo... Jinak nejsem schopen teď předvídat, co bude v tomto ohledu dál a jak dalece pandemie život ovlivní. Doufám, že se vše zase vrátí do normálu co nejdřív.

Vloni na podzim jste dělal sportovního manažera v Pardubicích, ale v listopadu předčasně skončil. Jak své působení zpětně hodnotíte?

Nechtěl bych se k půlroční epizodce vracet. Dnes to hodnotím tak, že jsem ten krok asi dělat neměl, ale tehdy jsem to cítil jako výzvu. Bohužel to nevyšlo úplně podle mých představ. Pro mě to bylo životní ponaučení a velmi zajímavá zkušenost. Docela dobře jsem se rozkoukal v politickém dění... Myslím, že příště bych ten krok daleko lépe zvažoval. Teď jsem přišel do organizace, která je odshora až dolů správně poskládaná, kde vidím, že každý ví, co má dělat a nese si odpovědnost za svůj díl, což je pro mě úplně zásadní věc. Předtím jsem dělal sportovního manažera v Karlových Varech, kde jsme také přesně věděli, kdo co dělá.

Ve Varech jste působil ještě před rokem, co jste říkal na výkony Energie v minulé sezoně, kdy patřila k příjemným překvapením?

Bylo pro mě velmi příjemný je sledovat, protože za ně hráli vesměs všechno kluci, které jsme tam přivedli, dovychovali je tam, a právě minulou sezonu zažívali vrchol. Ale vedla k tomu dlouhá cesta. Byl to výsledek přesně té koncepční práce, kdy jsme do Varů přivedli levný mladý kluky, a i přes sestup jsme je pak dotáhli k tomu, že hráli vynikající hokej.

K tahounům patřil i Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger, které dobře znáte a kteří posílili Liberec. Souvisí jejich příchod už s vámi?

Je to shoda náhod. Pochopitelně jsem věděl, že jim ve Varech končí smlouva a že Vary budou mít problém je udržet. Ve Varech jsme pracovali s omezeným rozpočtem, na extraligu až extrémně nízkým. Tušil jsem, že po nich skočí některý lepší a bohatší klub. Tohle šlo však mimo mě ještě předtím, než jsem v Liberci nastoupil. Ale jsem neskutečně rád, že se tady zase potkáme. Dávida Grígera jsem do Varů přivedl před sedmi lety a intenzivně a dlouho jsme s ním pracovali. Tomáš Rachůnek je to samé. Přivedl jsem ho z Olomouce a věděl jsem, že potenciál je v něm obrovský. Jsem velmi rád, kam se posunuli a myslím, že mají potenciál posunout se ještě dál. Když jsem se dozvěděl, že se tady potkáme, byl jsem z toho nadšený.