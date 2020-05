Senzační odchod byl na spadnutí. Litvínovská ikona měla blízko k pikantnímu přestupu

Za Litvínov nastupuje nepřetržitě od sezony 2006/07, kdy se vrátil po šestiletém působení v Americe, po uplynulém ročníku mu ale vypršela smlouva a dlouho se nic nedělo. Patnáctá sezona v řadě v severočeském klubu najednou byla v ohrožení. Nakonec se ale přesto dohodl na ročním prodloužení.

„Pan Hynek (nový generální ředitel Litvínova) mi nabídl smlouvu a já jsem ji hned vzal. Akorát to trvalo dlouho," přiznává Lukeš pro oficiální stránky Vervy.

„Miluji klub, prostředí, lidi okolo, město. Neměl jsem o čem přemýšlet. Jsem tady čtrnáct let a chtěl jsem tady hrát dál. Jsem rád, že to takhle dopadlo a zahraji si ještě jednu sezonu," ulevilo se litvínovskému odchovancovi, že na stěhování nedošlo.

Rodáka z Kadaně, který v extralize oblékal výhradně dres Litvínova a v 755 zápasech si připsal 578 bodů (241 gólů a 337 asistencí), žene dopředu motivace napravit minulou sezonu.

V ní Chemici zachránili příslušnost v nejvyšší soutěži až v posledním kole základní části v přímém souboji proti Kladnu. „Propadli jsme a zachraňovali jsme to, což už se nesmí stát. I s Viktorem (Hüblem) jsme si řekli, že už nás to nebaví a musíme s tím něco dělat. Musíme jít do play off, už nás nebaví hrát dole," burcuje Lukeš.

František Lukeš (vlevo) se raduje z jednoho z gólů Litvínova v posledním zápase základní části minulé sezony proti Kladnu.

Vlastimil Vacek, Právo

V Litvínově během přestávky došlo k velkým změnám v realizačním týmu, kromě příchodu Pavla Hynka klub sáhl i k výměně trenéra, když Vladimíra Kýhose nahradil Vladimír Országh.

„Tři roky jsme hráli na nic, změna byla určitě dobrá. Uvidíme, jak to bude šlapat," říká Lukeš a na novou sezonu už je natěšený. „Teď se cítím dobře, dva měsíce jsem si odpočinul. Jsem připravený hrát. Když hrajete takhle dole, tak vám to ubírá spíš na psychice. Ale já mám hokej pořád rád a chci hrát," zakončuje.