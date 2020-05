Svíčková a pivo. Rakouská posila Komety má jasno o českých zvyklostech

Devětadvacetiletý útočník strávil osm let v Americe, kde hrál NCAA a ECHL. A podle jeho slov šlo o těžké období. „Když jsem se vrátil do Evropy, znovu jsem našel radost z hokeje," řekl v rozhovoru pro web hc-kometa.cz.

Většina začínajících hráčů má své vzory, pro tohoto Rakušana to byl v mládí Jaromír Jágr, nyní je pro Schneidera nejlepším ikona Pittsburghu Sidney Crosby.

V minulé sezoně hrála nová posila Komety ve Švýcarsku za EHC Biel, ze tento tým v minulosti oblékal dres také Leo Gudas Jiří Šlégr a v brance chytal Marek Pinc. Schneider v 38 zápasech nasbíral 23 bodů za 12 gólů a 11 přihrávek.

Další ročník Tispsport extraligy je ještě v nedohlednu, přesto má Rakušan v české nejvyšší soutěži smělé plány, očekává totiž nejdůležitější utkání v kariéře. "Ten přijde příští rok ve finále," usmál se nad touto odpovědí.

Schneider nyní trénuje ve Villachu podle plánu svého kondičního trenéra, první společný trénink s brněnskými spoluhráči ho teprve čeká.

Do nového hokejového působiště přijede se základními českými znalostmi. Za nejoblíbenější jídlo považuje svíčkovou, ví, že šalina je v Brně tramvaj. „ A není náhodou, že české pivo je považováno za nejlepší na světě," dodává útočník s bakalářským titulem z University of Notre Dame, který by zašel v Česku také na koncert skupiny Citron.

Nejdříve ale bude muset ukázat, jaký je hokejista.