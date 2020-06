Sparta je minulostí. Růžička má nové angažmá, kdo jej získal?

Na Spartu zapomeňte. Před útočníkem slavného jména čeká nová hokejová výzva. Vladimír Růžička mladší, který má na kontě 644 ligových startů, během nichž nasbíral 323 kanadských bodů, bude působit v HC Mountfield. Extraligový klub z Hradce Králové vede jeho otec. Informaci zveřejnily internetové stránky klubu. Jednatřicetiletý Růžička uzavřel s Mountfieldem dvouletou smlouvu, k týmu by se měl čtyřnásobný extraligový medailista připojit v průběhu července.

Hokejový útočník Vladimír Růžička zamířil po odchodu z týmu pražské Sparty do Hradce Králové.

Východočeský klub se už nějaký čas poohlížel po produktivním centrovi, kterého byl šlo využít při přesilovkách. A nyní se rozhodl vsadit na slavné hokejové jméno. Do Hradce přichází mladší z úspěšného hokejového rodu Růžičků. Ten nasbíral v uplynulé sezoně 26 kanadských bodů. Potřetí v kariéře si zahraje pod vedením svého otce (dříve Slavia a Chomutov).

„Již delší dobu jsme sháněli kreativního centra, který by nám pomohl zlepšit přesilové hry, byl silný na puku, úspěšný na vhazování a samozřejmě uměl dát gól. To vše Vláďa splňuje. Slibujeme si od něj především zlepšení přesilových her a produktivity," říká generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Vladimír Růžička je trenérem Hradce Králové.

„Byli jsme spolu v kontaktu již minulou sezónu, kdy především z rodinných důvodů, kvůli malým dětem, dal přednost angažmá ve Spartě. Po vzájemné dohodě ohledně ukončení kontraktu se Spartou jsme začali jednat o možné spolupráci. Musím říct, že jednání s Vláďou a jeho agentem byla velmi korektní a poměrně rychlá," těší Aleše Kmoníčka.