Hradec Králové si našel partnerský klub v první lize. S kým bude spolupracovat?

„Nejedná se o klasickou farmu, protože i Kolín je nezávislý klub, který má svoje ambice a sportovní závazky směrem ke svým fanouškům a městu, které ho podporuje. Nutno dodat, že toto partnerství by mělo být oboustranně výhodné, což je základní princip, dle kterého by měla spolupráce probíhat," uvedl pro stránky královehradeckého klubu jeho generální manažer Aleš Kmoníček.

Kozlové se budou moci opřít o hráčskou výpomoc z Hradce, jeho nejen mladí hráči naopak mohou získávat cenné zkušenosti v Chance lize. Už minulý týden oba kluby oznámily, že Kolínu vypomůže 25letý útočník Jan Veselý, nyní jej následuje o pět let mladší forvard Martin Štohanzl, který uplynulou sezonu strávil v prvoligových Litoměřicích.

Obdobná je situace také u mládežnických reprezentačních zadáků Jakuba Mušky a Miroslava Kukly, kteří mají s Chance ligou zkušenosti z Ústí nad Labem a Prostějova, resp. Litoměřic. Prozatím pátým do party je Štěpán Lukeš. Čtyřiadvacetiletý brankář kryje záda Marku Mazancovi a zápasové vytížení může sbírat právě v Kolíně.

„Hned od prvních kontaktů nás vystupování hradeckého vedení oslovilo. Jednání byla vstřícná, férová a progresivní, výsledkem je rychlá dohoda, která by měla být přínosem pro obě strany," řekl prezident kolínského klubu Luboš From.

Obě strany by zároveň uvítaly, kdyby nově vzniklá dohoda měla dlouhodobější charakter. „Hlavně si přejeme, aby se nejednalo pouze o jednoroční epizodu. Do Chance ligy vstoupíme s jasným cílem, kterým bude záchrana v soutěži. Pak by mohla spolupráce s Hradcem pokračovat a třeba se i prohlubovat," uzavírá From.