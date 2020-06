Na Ukrajině na nás vytahovali pistole, v Americe jsme bourali, vzpomíná hokejový cestovatel

Pár let mu trvalo, než se usadil, zase má ale hodně vzpomínek. Takový je příběh Petra Šenkeříka, hokejového obránce Karlových Varů. Poslední roky patří k oporám Energie, dekádu předtím byl spíše hráčem cestovatelem, který si zahrál i na Ukrajině. „Byl to trošku krok vedle,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web hokejkv.cz devětadvacetiletý zadák.

Pokud vezmeme patnáct let jeho hokejového života, v seznamu klubů najdeme široký výčet mužstev. Zlín, Vsetín, Brno, Havlíčkův Brod, Slavia, Beroun, Vítkovice, Havířov, Prostějov, Znojmo, Ústí nad Labem a Karlovy Vary. Prošel i mládežnickými reprezentačními výběry. K tomu ještě připočítejte zahraniční angažmá. V zámoří hrál v juniorské WHL za Kootenay a Prince George, má za sebou rovněž angažmá v Berkutu Kyjev a v celku Columbus Cottonmouths v SPHL. Nyní ho čeká čtvrtá sezona v Karlových Varech.

"Jsem tu spokojený. Předtím jsem se hodně trápil v různých klubech a cestoval. Ne, že bych chtěl, ale nikdy jsem nedostal takovou šanci, kterou jsem potřeboval. Tady jsem ji dostal a snažím se to klubu vracet," říká Šenkeřík.

Prošel hodně hokejových šaten, kde sbíral zkušenosti, poznával hráče, trenéry. V sezoně 2011/2012 dokonce vyrazil na Ukrajinu, kde sehrál 18 duelů.

„Byl to trošku krok vedle, ale byl jsem v takové patové situaci. Dostával jsem nabídku od Komety na tři roky, ale bylo to tak, že bych mohl hrát jen v první lize. Byl jsem mladý a nerozvážný, chtěl jsem prostě hrát. Dostal jsem tuhle nabídku, a tak jsem ji vzal. Myslím si, že mi to nějak úplně nepomohlo, ale asi ani neuškodilo," vrací se k destinaci, která nepatří mezi nejvyhledávanější.

Šenkeřík sám přiznává, že by mohl jednou všechny své cestovatelské a hokejové zážitky sepsat do knihy. A patrně by šlo o výživné čtení, které by nechalo nahlédnout za oponu sportovce. Nejde jen o šatnu, tréninky a zápasy.

„Prošel jsem toho dost, mám strašně moc zážitků a zajímavých událostí, co se staly. Na Ukrajině na nás vytahovali pistole, v Americe jsme se vybourali s autobusem. Bylo toho za tu hokejovou kariéru dost a doufám, že teď už budou jen hezké vzpomínky a časy, snad se nám tu podaří zase udělat play off," přeje si obránce, který byl v posledních dvou sezonách nejproduktivnějším bekem klubu po základní části. Ve 100 zápasech nasbíral 47 bodů.

V minulém ročníku byl Šenkeřík šestým nejproduktivnějším obráncem Tipsport extraligy. Sezonu předtím se vešel do první desítky. Dočká se pozvánky do národního mužstva?

„Já se vždy snažím hrát nejlépe jak mohu. To už je pak na agentech a trenérech, jestli doporučí, či do národního týmu vyberou. Já samozřejmě budu makat dál a snažit se hrát stejný styl, stejný hokej, jako doteď a zlepšovat se. Když se to povede, budu pochopitelně rád. Když ne? Tak je to jen život," dodává jedna z hlavních tváří hokejových Karlových Varů.