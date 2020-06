Rozhodnuto! V příštím ročníku bude extraliga nesestupová, rozšíří se na 15 týmů

V sezoně 2021/22 sestoupí poslední z 15 účastníků přímo, zatímco mužstva na 11. až 14. místě mezi sebou sehrají play down a nejhorší z nich bude účast obhajovat v baráži s vítězem Chance ligy. Od sezony 2022/23 tak bude v extralize nastupovat 14 mužstev.

Novinkou je pak i model vyřazovací části pro sezonu 2020/21. Přímo do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší celky po základní části, týmy na pátém až dvanáctém místě pak čeká předkolo (pátý s dvanáctým, šestý s jedenáctým, sedmý s desátým a osmý s devátým), z nějž vzejdou zbylí čtyři čtvrtfinalisté.

„Za pátečním rozhodnutím výkonného výboru svazu jsou ekonomické důvody, žádné jiné za tím nestojí. Po sportovní stránce není nesestupový model ideální, ale v době koronaviru je potřeba ochránit ekonomiku klubů," vysvětluje Král, proč v nadcházejícím ročníku nebude nikdo sestupovat.

Na programu jednání byl nejprve návrh APK LH, který počítal s baráží již v následující sezoně. Pro tuto variantu se ale na výkonném výboru nakonec vyslovili jen tři členové, dva se hlasování zdrželi a šest jich bylo proti.

„Musím říct, že návrh APK o baráži mezi posledním týmem extraligy po základní části a následném play down a vítězem první ligy mě zaskočil a překvapil. Jasně jsem říkal, že je to návrh proti mému přesvědčení a není to něco, co by reflektovalo ekonomiku a současný stav. Přišlo mi to jako nedobrý návrh," uvedl Král, který nebýt pandemie koronaviru, je dlouhodobě pro přímý postup a sestup, což mu přijde jako nejsportovnější varianta.

Výkonný výbor nakonec propojil svůj původní návrh s variantou podoby soutěže pro příští čtyři sezony, na níž se v pondělí 25. května usnesly kluby. Podle ní se mělo hrát play down klubů na 11. až 14. místě, nejhorší mužstvo by následně hrálo baráž proti nejlepšímu týmu první ligy. Pro návrh, který byl nakonec přijat, hlasovalo všech jedenáct členů výkonného výboru.

„Kluby tak budou moci daleko snáz reagovat na nepředvídané situace, které nastanou. Ať už jde o nižší příjmy ze vstupného, nebo o příjmy od partnerů. Týmy bezprostředně ohrožené sestupem či baráží většinou už od ledna začaly navyšovat rozpočty v řádech milionů. Teď naopak takové kroky podnikat nebudou muset a ušetří na smlouvách," vysvětluje prezident svazu ekonomickou výhodu nakonec zvoleného modelu.

Nebýt koronaviru, nebyl by Královi proti srsti ani návrh, s nímž přišly Sparta, Liberec, Plzeň. Ten počítal s postupným snížením účastníků extraligy na dvanáct se zachováním přímého sestupu.

„Za normální situace bych s tím neměl problém ani já, ani výkonný výbor. Ale za současné situace by to bylo velké kaskadérství a nepřispělo by to k ekonomické ochraně klubů. Právě naopak," míní Král.