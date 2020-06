Co když přijde druhá vlna pandemie a soutěž se nedohraje? Litvínov nesestupovou extraligu vítá

„Rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje respektujeme a souhlasíme s ním. Nedovedu si představit situaci, kdyby přišla druhá vlna pandemie covid-19, soutěž se přerušila a nedohrála, nebo kdyby pandemie postihla jeden či dva regiony. Kdo by tedy sestoupil?" uvedl generální ředitel Litvínova Pavel Hynek pro oficiální web klubu.

Za hlavní důvod přistoupení k nesestupové extralize pro nadcházející sezony označil šéf Českého hokeje Tomáš Král ekonomickou ochranu klubů v období koronaviru.

Důvody jsou ekonomické, ideální sportovní představa to není, říká k hernímu systému extraligy Tomáš Král

„Je to logický krok i vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy ještě neznáme dopady na celou společnost," souhlasí Hynek s Královým vysvětlením.

S názory některých odborníků, že se tímto rozhodnutím vytratí z extraligy náboj a některé týmy nebudou mít o co hrát, v Litvínově nesouhlasí.

„Nemyslím si to, každý chce vyhrávat, každý se chce dostat do play off, kde hráči hrají o prestiž, budoucí kontrakty, ale i o prémie. Nesestupovost pro budoucí ročník je logické vyústění celé situace. Pro nás se nic nemění, jestli je soutěž sestupová nebo nesestupová. Chceme hrát výše, než to bylo v minulých sezonách," říká nový hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.