Polák si plácl s Vítkovicemi. Byly při rozhodování číslo jedna, řekl řízný obránce

Přestože je stále hráčem Dallasu Stars v NHL, o své budoucnosti po případném dohrání letošní sezony v zámoří, má obránce Roman Polák jasno. Domluvil se s Vítkovicemi, jejichž dres bude oblékat příští tři roky. Dohoda s extraligovým klubem je zatím jen ústní. „Už delší dobu jsem věděl, že další sezonu už v NHL hrát nechci a Vítkovice byly primární cíl. Šlo jen o to se domluvit, což se povedlo a za to jsem velmi rád," řekl Polák.

„Vracím se nejen kvůli hokeji, ale také kvůli rodině. Starší dcerka jde do druhé třídy, takže si myslím, že je čas se vrátit. Proto jsme se s manželkou rozhodli, že už nebudu v NHL pokračovat a zůstaneme doma," vysvětloval 34letý obránce.

Měl jste nabídku například z Třince. Proč jste zvolil Vítkovice?

Vítkovice byly vždycky číslo jedna. I proto bylo rozhodování docela jednoduché. Jiné kluby, třeba Třinec, přicházely do úvahy jedině, že bychom se nedomluvili. Byl jsem v kontaktu s panem Honzou Peterkem celou dobu, čekal na to, jak se rozhodnu. Ale jak jsem říkal, primární cíl byl dohodnout se Vítkovicemi. A to se povedlo.

Co říkáte na vítkovický tým?

Je složený velmi dobře, si myslím, protože jsem přišel já.... (úsměv). Ne, já si myslím, že když se vrací kluci zpátky a chtějí zase hrát za Vítkovice, tak je to super pro klub. Zatím je to dobře postavené a můžeme překvapit.

Je pro vás velká výzva s klubem, kde jste začínal, něco dokázat?

Všude, kde hraji, tak chci uspět. Úspěch někdy trvá. Byl jsem toho součástí v St. Louis a vím, že aby kluci dostali sebedůvěru a zkušenosti, tak to chvíli trvá. Nemůžeme hned všichni chtít medaile a být první. Už když jsme vedli jednání S Romanem Šimíčkem (sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera) a Paťou Rimmlem (manažer klubu), tak jsem říkal, že chci, ať to má stoupající tendenci. Když mi řeknou, že to bude příští sezonu na mistra, tak se zvednu a z jednání odejdu, protože to nemá hlavu ani patu.

Co říkáte na vítkovické posily Zbyňka Irgla a Lukáše Krenželoka?

Já už jsem psal Lukáši Krenželokovi, že asi budeme spoluhráči. Byl rád a já taky. Jsou to známé tváře. Už tehdy nám kamarádství fungovalo, tak to můžeme zase stmelit. To je strašně důležité, aby byla parta i mimo led. Ať jsme spolu. Když se něco rozhádá, nebo kluci nejsou rádi spolu, tak to vázne i na ledě.

Změny doznalo také vedení vítkovického klubu, vrátila se do něj řada známých tváří. Jak tohle vnímáte?

I to je jeden z důvodů, proč jsem se vrátil. Je vidět, že o ostravský hokej je zájem, jsou tady lidé, kteří zde hokejově vyrostli. To mi v rozhodování také pomohlo.

Pořád jste hráč Dallasu. Budete se ještě do zámoří vracet?

To je pořád otázka, na kterou odpověď sám nevím. Jsem tam vázaný smlouvou, mám tam nějaké povinnosti a ty se musí splnit. Jestli se tam budu muset vracet, tak se vrátím a dohraju to. Potom nastoupím rovnou tady ve Vítkovicích.

Umíte si to představit?

Popravdě si to představit vůbec nedokážu, ani nechci. Vlastně mě ta představa docela děsí. Ne že bych byl nejstarší, ale přece jen jsem starší ročník, takže příprava trošku trvá, je trošku delší, specifická. A tady to je takové trošku vězení a čas na přípravu není, takže hrozí různá zranění a podobně.

Jaký je teď program, máte informace ze zámoří?

Je několik fází restartu a teď jsme teď ve fázi tři, což znamená, že začínají kempy. Pořád se ještě ale nehlasovalo o tom, zda se vůbec začne. Nejsou ani místa, kde ty kempy budou, Některé kanadské týmy mají problém, že jim to tam neumožní pořádat. Stanovený je začátek okolo 10. července, to je vše, co vím.

Dává smysl dohrávat sezonu?

Co se týče hráčů, myslím si, že to smysl moc nedává. Další ročník má začít někdy v lednu, což by znamenalo, že kluci, kteří nejsou v play off, nebo jak bych to nazval, což je asi nějakých sedm týmů, budou mít asi deset měsíců pauzu. Ti další by měli přestávku třeba šest týdnů. Pro mě by to znamenalo, že bych dohrál play off a naskočil bych rovnou do extraligy s Vítkovicemi. Za hráče to nedává žádný smysl, ale pro majitele klubů a NHL to asi smysl dává, když po tom stále tak touží.

Loni chyběl kousek od úspěchu ve Stanley Cupu. Nebyla by škoda přijít o možnost rozloučit se s NHL pohárem?

Kdyby se vyhrálo, určitě by to bylo super. Byl by to krásný pocit. Já už jsem ale byl ve finále Stanley Cupu, a když se pak prohraje a skončíte druzí, nic nevyhrajete, je to naopak velké zklamání. Navíc si myslím, se této sezoně nebude v zámoří dávat takový důraz jako jindy a o týmu, který Stanley Cup vyhraje, se bude říkat, že to není ten opravdový vítěz. Za mě si myslím, že bych to vítězství plnohodnotně nebral. Nechci to ale nijak degradovat. Je to jen můj osobní názor.