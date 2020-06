Připadal si víc jako fanoušek než hokejista. Českého reprezentanta zlákal k návratu i správný kočí

Už když Pardubice v roce 2011 opouštěl a vydal se do zahraničí, hokejový obránce Jakub Nakládal vyhlašoval, že jednou se chce do Dynama vrátit. Ta chvíle nastala právě teď, po devíti letech. A dvaatřicetiletý reprezentační zadák se po podpisu tříleté smlouvy netají velkými ambicemi, které z východočeského klubu po vstupu nového majoritního vlastníka Petra Dědka cítí.

„Mám radost, že ten okamžik mého návratu do Pardubic přichází teď a moc se těším. Sebe v jiném dresu (v Česku) jsem si nedokázal představit," prohlásil na tiskové konferenci majitel bronzu z MS 2011.

Výsledky Dynama v posledních letech pečlivě monitoroval. Včetně uplynulého ročníku, kdy se Pardubice strachovaly o udržení extraligové příslušnosti.

Nový většinový majitel hokejových Pardubic Petr Dědek (druhý zleva) představil novou posilu týmu obránce Jakuba Nakládala (druhý zprava). Přihlížejí primátor Pardubic Martin Charvát (vlevo) a předseda představenstva klubu Ondřej Heřman.

Josef Vostárek, ČTK

„Minulou sezonu jsem sledoval opravdu s velkým napětím. Už dlouho jsem měl v hlavě, že se chci vrátit a rozhodně mi nebylo jedno, jakou soutěž budou Pardubice hrát. Párkrát jsem se u počítače přistihl, že už jsem spíš jako fanoušek než hokejista, jak jsem to prožíval," přiznává účastník ZOH 2018, Světového poháru 2016 a třech světových šampionátů.

Za jeden z klíčových důvodů návratu Nakládal označil i změnu majitele v pardubickém Dynamu, v němž v minulém týdnu získal většinový podíl podnikatel Petr Dědek.

„Jsem moc rád, že přišel pan Dědek s Ondrou Heřmanem (předseda představenstva), vložili se do toho a postavili klub na nohy. Klub se tím ustálil a vím, že teď to dává nějaký smysl a Pardubice mají i nějaké cíle. Ne jako v minulé sezoně, kdy bojovaly o udržení v extralize," pochvaluje si extraligový mistr s Pardubicemi z roku 2010 změnu majetnické struktury v Dynamu.

Nová posila hokejistů extraligových Pardubic Jakub Nakládal.

Josef Vostárek, ČTK

Nové vedení Dynama by v příštím ročníku nejvyšší soutěže chtělo hrát do šestého místa. „Nechci vykřikovat, že budeme hrát semifinále nebo finále, i když to je samozřejmě velké přání nás všech. Na papíře to vypadá, že ten tým má obrovskou sílu. Uvidíme, jak to bude vypadat, až začne sezona," zamlouvá se Nakládalovi složení týmu.

„Když budete mít dobrý tým, ale nebudete mít správného kočího, stejně neuděláte nic," dodává někdejší obránce Ufy, Spartaku Moskva, pražského Lva, Jaroslavle, Calgary, Caroliny či finského TPS Turku a oním kočím má na mysli právě Dědka.

Primátor Pardubic Martin Charvát (vlevo) symbolicky předává akcionářskou smlouvu novému většinovému majiteli hokejového klubu HC Dynamo Pardubice Petru Dědkovi

Josef Vostárek, ČTK

„Hokej v Pardubicích má ohromnou tradici a je společenskou událostí, ne pouze sportovní akcí. Všichni jsme natěšení, že zase budeme mít o co hrát. Věřím, že to bude fungovat, cíle jsou totiž největší," uzavírá Nakládal, jenž nyní trénuje individuálně se svým kondičním trenérem a k mužstvu se připojí 18. či 19. července.