Litvínov ulovil kanadskou posilu! Má výbornou střelu, libuje si kouč

"Je to obránce, který má kvalitní první přihrávku, výbornou střelu a je to pravák. Takových obránců na hráčském trhu moc není. Aaron je solidní do obrany a umí podpořit i útok," uvedl v tiskové zprávě klubu trenér Litvínova Vladimír Országh.

V dresu Örebra si Irving připsal ve 47 zápasech 16 bodů za šest branek a 10 asistencí. "Dostane šanci v přesilových hrách, které hrál i ve Švédsku. Chceme ho vidět jak v přesilovkách, tak v oslabení. Je to další obránce, který je v ideálním hokejovém věku, a věříme, že bude platnou posilou," připojil slovenský kouč Vervy.

Litvínov získal další zajímavou posilu do obrany. Na sever Čech míří ze švédského Örebra čtyřiadvacetiletý kanadský obránce Aaron Irving. Šampion z kanadské WHL ze sezóny 2013/2014 podepsal v Litvínově roční smlouvu s roční opcí. Více ➡️ https://t.co/FIDLFJiSpY pic.twitter.com/IFQS1ir8Am — HC VERVA Litvínov (@hcverva) July 9, 2020

V norské lize v barvách Storhamaru měl Irving na kontě z 63 utkání 51 bodů (17+34). "O Aarona jsme se zajímali již v půlce dubna, ale v té době byl ještě hráčem Örebra. Když byla možnost znovu vstoupit do jednání, tak jsme neváhali. Jsme rádi, že jsme se domluvili na podpisu smlouvy," uvedl generální ředitel Litvínova Pavel Hynek.

Irvinga draftoval v roce 2014 v šestém kole Nashville, ale startu v NHL se nedočkal. Před odchodem do Evropy působil rok v ECHL v celku Kalamazoo Wings, na kontě má po jednom utkání v AHL za týmy Milwaukee Admirals a Utica Comets. V roce 2014 získal juniorský Memorial Cup s Edmonton Oil Kings a rovněž ve WHL nastupoval i za Everett.