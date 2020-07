Varaďa chce znovu do týmu Wolského. Zanechal u nás nesmazatelnou stopu, říká

„Martin trénuje individuálně ve švýcarském Lausanne a měl by se společně s námi zúčastnit pátečního tréninku," nastínil trenér Třince Václav Varaďa. A zároveň potvrdil, že by rád přivítal zpět Kanaďana Wolského. „Jsme v kontaktu, zanechal tady nesmazatelnou stopu a v závěru sezony byl pro nás jedním z nejdůležitějších hráčů. Věřím, že i on má obdobný pocit, ale situace ve světě je kvůli koronaviru složitá. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale o Wojtka máme zájem," připustil 44letý trenér.

V rámci suché letní přípravy absolvovali hokejisté Třince v červnu náročný dril v Nízkých Tatrách a poté dostali měsíc volna. Na ledě se tým poprvé od březnového předčasného ukončení hokejové sezony sešel v pondělí. „Bylo vidět, že kluci se k měsíci individuálního tréninku postavili dobře. Těším se, až to prodají tam, se rozhoduje. Člověk může mít kondičku jakoukoliv, ale musí to prodat na ledě," řekl po úvodní hodince a půl na ledě Varaďa.

Radost hokejistů Třince

HC Oceláři Třinec

„Podmínky byly jako v prádelně. Bylo vidět, že se klukům těžce dýchalo. Tento týden podstoupí ještě zátěžové testy, budou toho mít docela dost. Proto máme tréninky takové jezdící, aby se hráči nachystali. V příštím týdnu do toho šlápneme více," přiblížil Varaďa.

Matěj Stránský v třineckém dresu.

hcocelari.cz

První šancí se trenérům více ukázat budou mít Třinečtí na letním Generali Česká Cupu, kde se od 4. srpna ve skupině utkají s Vítkovicemi, Zlínem a prvoligovým Přerovem. „Odehrajeme na tři útoky, pojmeme to jako kondiční přípravu. Vyzkoušíme spoustu hráčů, kteří jsou tady na try out a které potřebujeme vidět. Přesto věřím, že ze skupiny postoupíme," uvedl Varaďa, kterému se na prvním tréninku na ledě hlásili všichni čtyři nováčci Daniel Kurovský z Vítkovic, Radek Veselý z Havířova, Slovák Miloš Roman, který se do Třince vrátil z kanadské nižší soutěže i Jan Jaroměřský, jenž do Třince přesídlil z Olomouce.

„O Honzu Jaroměřského jsme měli velký zájem. V podstatě v každém utkání s Olomoucí proti nám hrál velmi dobře a chtěli jsme ho zapracovat do našeho týmu. Věřím tomu, že mu to tady sedne a bude zde hrát dlouhou dobu a odehraje za nás spoustu dobrých zápasů," řekl na adresu 31letého obránce Varaďa. „Přestupem získal nový náboj do kariéry, není to žádný nováček," pokračoval třinecký trenér.

Kanaďan Ethan Werek v dresu Třince.

Lukáš Filipec, hcocelari.cz

„Podobně je to také s Danielem Kurovským, kterého jsem do Třince lanařil už kdysi, když jsem vedl juniorský tým Ocelářů. V té době se rozhodl ještě pro přestup do Vítkovic. Vidím v něm velký potenciál. V minulém roce si prodělal těžké zranění, ale věřím, že nám má co nabídnout. I ostatní kluci mají šanci, nicméně sestava není nafukovací. Kdo si to uhraje, získá místo," pousmál se Varaďa.