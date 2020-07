Jágr získal další posilu! Útočníka ale pustil na hostování do extraligy

Ostravský klub tak zareagoval na odchod centra Ondřeje Romana, který zamířil do Ilvesu Tampere. "Hledali jsme adekvátní náhradu na post středního útočníka a jsem rád, že jsme se společně s Jaromírem Jágrem domluvili na uvolnění Rostislava Marosze pro naše potřeby. Do našeho týmu přichází na hostování do ledna 2021, poté se přesune zpět do Kladna," řekl klubovému webu Vítkovic jejich šéf Aleš Pavlík.

"Díky tomu ale máme skoro půl roku na to, abychom našli do zbytku sezony náhradu i za něj, a do té doby budeme mít v kádru kvalitního a rovněž také zkušeného centra, o kterém jsme přesvědčení, že bude pro nás přínosem," dodal Pavlík k dohodě s majitelem Kladna Jágrem.

Marosz si uplynulé sezoně připsal v 51 zápasech extraligy 27 bodů za šest branek a 21 asistencí. V extralize má i za Třinec, Olomouc, Karlovy Vary a Pardubice na kontě 351 duelů a 188 bodů za 67 gólů a 121 přihrávek.

"Rostislav Marosz byl u nás v hledáčku už v době, kdy jsme v průběhu minulé sezony zachraňovali účast v extralize a pracovali na posílení kádru. Tehdy se to ještě nepovedlo," uvedl trenér Vítkovic Mojmír Trličík.

"Přišli jiní hráči, kteří nám pomohli, ale odchodem Ondřeje Romana se otázka Rostislava Marosze u nás opět otevřela. Jsem rád, že majitel klubu Aleš Pavlík dokázal s Jaromírem Jágrem vyjednat příchod hráče k nám. Jeho kvality jsou zřejmé a jednoznačným plus také je, že pochází z našeho regionu," dodal Trličík.

Marosze potěšilo, že jej získalo Jágrovo Kladno. "Těší mě Jaromírův zájem a budu rád, pokud si zahraji přímo s ním. Bude to zajímavé angažmá. Je to pro mě výzva a budu upřímný - první ligu nepodceňuji a mám k ní respekt. Jsem rád, že mohu začít v extralize, byla to pro mě priorita, ale chci také pomoci Kladnu k postupu do extraligy," prohlásil Marosz, který s Kladnem podepsal roční smlouvu.