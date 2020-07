Karlovy Vary trénují na ledě, chtějí Frka i další posily

"Konečně nás čekají zase tréninky na ledě, na který jsme se všichni těšili. Načerpali jsme nějaké síly, tak věřím, že je zúročíme. Budeme nabírat obecnou kondici na ledě i na suchu," řekl klubovému webu asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška.

"Ten úvodní týden bude trochu víc na zapracování, aby si hráči trochu navykli na led. Příští týden už nás čekají první zápasy, to už se budeme věnovat spíše systémovým věcem," doplnil Mariška.

Trenér Martin Pešout.

Slavomír Kubeš, ČTK

Po minulé sezoně posílili tým útočníci Patrik Machač s Tomášem Redlichem z Kladna, Jan Hladonik z Třince a obránci Lukáš Pulpán z Plzeň, Oldrich Kotvan z Liberce a nejčerstvěji Daniel Kowalczyk, který přichází na roční hostování z brněnské Komety. Odešli naopak z ofenzivy Tomáš Rachůnek s Dávidem Grígerem (oba Liberec) a Vojtěch Polák, z beků se rozloučili Dalimil Mikyska (Brno), Vladimír Eminger (Bremerhaven) a Matěj Stříteský (Plzeň). Kariéru musel přerušit Ondřej Šafář.

Zahájení přípravy hokejistů Karlových Varů na ledě. V popředí je útočník Jakub Flek.

Slavomír Kubeš, ČTK

Útočník Martin Kadlec ze Sokolova, jehož čeká v Energii dvoutýdenní zkouška, se k týmu připojí v příštích dnech. "Dan Kowalczyk by měl být náhradou za Ondru Šafáře, který nám během léta nečekaně vypadl ze sestavy. Martin Kadlec u nás dostane šanci na zkoušku a uvidíme, jak si o ni řekne. Loňskou sezonu měl velmi povedenou, tak jsme se domluvili, že mu šanci dáme. Bude záležet na něm, jestli si to místo tady najde, nebo ne," podotkl Mariška.

S týmem už trénuje obránce Dominik Graňák, který se dosud přes léto připravoval individuálně. Naopak po operaci ještě chyběl obránce Martin Rohan a brankář Jan Bednář je na akci reprezentační dvacítky v Brně.

Program přípravných zápasů: Úterý 4. srpna: BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary (17:00; Generali Česká Cup), čtvrtek 6. srpna: HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec (17:30; Generali Česká Cup), úterý 11. srpna: HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov (17:30; Generali Česká Cup), čtvrtek 13. srpna: HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (17:00; Generali Česká Cup), úterý 18. srpna: HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav (17:30; Generali Česká Cup), čtvrtek 20. srpna: Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary (18:00; Generali Česká Cup), čtvrtek 27. srpna: HC Energie Karlovy Vary - HC Slavia Praha (17:30), čtvrtek 3. září: HC Baník Sokolov - HC Energie Karlovy Vary (18:00).

"Martin Rohan podstoupil drobný operační zákrok na noze. Měl by nám chybět přibližně týdny, uvidíme, jak rychle to půjde, ale věřím, že se do toho rychle dostane. Další ztráty zatím nemáme, všichni hráči by měli být připravení do tréninku," řekl Mariška.

Pro úvod sezony chce Energie Frka a případně i další krátkodobé posily. "S hráči jsme v kontaktu, ale není to úplně jednoduché se s těmi kluby domluvit. Hráči mají zájem tu hrát, my zájem máme také, ale je tam ještě spousta věcí k řešení. Uvidíme, jak se nám podaří doladit věci ohledně pojištění, smluv a různých povolení. Někde jsme v jednání trochu dál, jinde spíše na začátku," prohlásil Mariška k možným zámořským posilám.

Karlovarský obránce Oldrich Kotvan.

Slavomír Kubeš, ČTK

V přípravě by měli dostat příležitost i junioři. "Počítáme, že kluci šanci určitě dostanou, minimálně teď na začátku přípravy, kdy bychom chtěli dát více prostoru mladším hráčům a hráčům, co jsou u nás na zkoušku. Bude záležet zejména na nich, jak si o to místo řeknou a jestli nás zaujmou, nebo ne," dodal Mariška.

První test čeká Energii v úterý 4. srpna v rámci Generali Česká Cupu v Mladé Boleslavi.