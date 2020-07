Hokejisté Českých Budějovic jsou v karanténě, stadion byl dezinfikován

"Karanténa se týká hráčů, kteří byli v tréninkovém kempu A mužstva a dále celého realizačního týmu pracujícího kolem mančaftu, to znamená trenéři, maséři plus drtivá část managementu. Žádnou výjimku z karantény nemáme, všichni musíme být zavření doma," sdělil České televizi generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Podle klubu by měla karanténa skončit 6. srpna, když budou všechny testy negativní. Pokud bude vše v pořádku, klub by se rád dohodl s hygienou na zkrácení karantény. „Čtrnáct dní ležet na zádech by samozřejmě byl jinak obrovský zásah do přípravy," připustil Bednařík.

Dřívější návrat do normálu by uvítali také trenéři, nyní ale musí všichni čekat na výsledky. Nepříjemná situace se týká A týmu, mládežnické tým pokračují v letní přípravě na další sezonu.

„Dbáme pokynů Krajské hygienické stanice. S kluky se setkáváme online na týmových mítincích. Hráči dostali nějaké plány a videa k individuální přípravě, podle podmínek, jak se kdo může připravovat. Někdo je v karanténě v bytě, někdo má k dispozici třeba zahradu. Uvidíme podle výsledků testů, jak to vše bude, jaká budou nařízení a pokyny. Zatím jsme pro tento týden zrušili ledy, nejpozději bychom se na led měli vrátit v pátek 7. srpna po ukončení karantény," citoval klubový web asistenta trenéra Aleše Tottera.

V uplynulé sezoně České Budějovice suverénně vyhrály základní část Chance ligy, play off bylo kvůli pandemii v březnu zrušeno. Jihočeši se do extraligy vrací po sedmi letech strávených o patro níž. V soutěži nahradí Kladno, které po roce sestoupilo.