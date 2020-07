Kometa vyjela na led kvůli testům o dva dny později. Hokejistům budou denně měřit teplotu

„U všech hráčů dopadly testy naštěstí dobře. Skončit ve čtrnáctidenní karanténě jako některé ostatní extraligové celky by byl v této době velký problém. Klukům proto budeme každý den měřit teplotu, a do kabiny nesmí nikdo jiný než hokejisté a realizační tým. Hráčům jsme doporučili, aby se ve volném čase striktně vyhýbali jakémukoliv většímu setkání lidí," prozradil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Úvodní tréninkovou jednotku si pochvaluje. „Na klucích bylo vidět, jak jsou po dovolené na led už natěšení. Všechno probíhalo ve vysokém tempu. Už v úterý budeme hrát první zápas letní pohárové soutěže proti Pardubicím. Asi nebude mít bůhvíjakou úroveň, avšak po zrušeném play off na konci minulé sezony se už nikdo z nás nemůže dočkat pořádného utkání," tvrdí.

https://www.facebook.com/hc.kometa/posts/10163609856340018

S mužstvem prozatím netrénuje mladý obránce Svozil, který musel nastoupit karanténu po třech přípravných duelech reprezentační dvacítky se Slovenskem. Po návratu se totiž u tří členů českého národního týmu prokázala nákaza koronavirem. Americký kanonýr Mueller se k brněnskému mužstvu připojí po příletu ze zámoří začátkem příštího týdne.

Novými hráči v brněnském celku jsou lotyšský bek Freibergs (Zlín), rakouský reprezentant Schneider (Biel) i další útočník Šoustal, který nastupoval v Kanadě v nižších zámořských soutěžích, odkud se vrátil také syn majitele klubu Libor Zábranský mladší. Z Pardubic přišel brankář Kacetl a po konci hostování v Karlových Varech se vrátil obránce Mikyska.

Kometě už v příštím extraligovém ročníku bude naopak chybět Erat, který ukončil aktivní činnost. Vedení klubu neprodloužilo smlouvy Malcovi, Barankovi a Jenyšovi. Gólman Čiliak odešel do Českých Budějovic, Stránský s Červeným zamířili do Finska, Kucsera do Olomouce a Krenželok do prvoligové Jihlavy.