Může to skončit katastrofou, říká šéf hokejové Komety a volá po odkladu extraligy

Nový ročník hokejové extraligy by podle majitele Komety Brno Libora Zábranského nemusel začít v polovině září, s čímž se aktuálně počítá. S ohledem na současnou koronavirovou situaci a platná omezení by se podle jeho slov měla zvážit možnost posunout start sezony na pozdější datum. Zábranský zároveň přiznal, že jej zřejmě čeká nejsložitější situace od roku 2004, kdy se stal majitelem klubu.

"Myslím, že by se měla zvážit varianta posunutí soutěže, aby se udělalo maximum pro to hrát před co nejvyšším možným počtem diváků. Samozřejmě vzniká otázka, zda to má nějaký význam, protože koronavirus tady je, bude a asi jen tak nezmizí," uvedl Zábranský v rozhovoru na klubovém webu.

Zástupci Komety jsou připraveni udělat maximum, aby hokejisté hráli před plným hledištěm. V současnosti však na sportovní akce může přijít jen maximálně 2500 lidí rozdělených do pěti samostatných sektorů pro 500 osob.

"Na druhou stranu máme nasmlouvané partnery, reklamy na ledě, na mantinelech a další povinnosti. Nemůžeme si z tohoto důvodu dovolit nehrát. Jedna věc byla už tak vysoce ztrátová loňská sezona, kterou nám nikdo nedokázal vykompenzovat," řekl Zábranský a poukázal na částku 480 milionů korun, na kterou hokejový svaz vyčíslil ztráty za nedohranou předešlou sezonu.

Pandemie koronaviru výrazně postihla i sportovní prostředí a podle Zábranského by zástupci hokeje měli jednat s představiteli státu o podpoře. "Celý profesionální sport, nejenom hokej, nejenom Kometa, se neobejde bez přímé podpory vlády. Může to dopadnout jednou velkou katastrofou. Musí se začít vést jednání a konat. Každého majitele samozřejmě zajímá udržitelnost ekonomiky a chod klubu – to je pro mě a náš klub priorita číslo jedna," zdůraznil Zábranský s tím, že pro Brno je omezení návštěvnosti "obrovská rána".

Zájmy sportu by podle něj měla zastupovat Národní sportovní agentura, s čímž však šéf Komety moc nepočítá. "Pokud mám správné informace, tak z miliardového grantu si profesionální sport obecně asi na moc nesáhne. Je otázkou, zda může mít profesionální sport nějaké legitimní požadavky na tuto sportovní agenturu. Ale když si asociace hotelů a penzionů dokáže s ministrem průmyslu vyjednat státní podporu na lůžko, tak proč bychom se my nemohli bavit o podpoře na sedadlo?" řekl Zábranský.

Hokej by i na základě jeho aktivity měl své zájmy hájit společně s fotbalem. "S Dušanem Svobodou (šéfem Ligové fotbalové asociace) jsem se dohodl na tom, že předsedovi APK (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) Aleši Pavlíkovi to navrhnu. Respektive aby se APK spojila s LFA, abychom pojmenovali problematiku, která je napříč těmito nejoblíbenějšími sporty. Primárně jde samozřejmě o návštěvnost," uvedl Zábranský.

Bývalý úspěšný obránce je v současnosti generálním manažerem Komety i hlavním trenérem. Aktuálně se však rozhodl, že do konce srpna tým nebude trénovat a na střídačce nebude ani při přípravných zápasech. S ohledem na množství jednání, která absolvuje, nechce riskovat následná omezení, kdyby se setkat s někým pozitivním na covid-19.

"Trenéři mají jasné úkoly. Budu chtít, aby každý zápas koučoval útočníky a obránce někdo jiný, aby se posunuli dopředu. Jirka Horáček má obrovský potenciál, tak aby si to také osahal a nabral zkušenosti. Takhle to už probíhalo v Lize mistrů, když byl Kamil Pokorný s Jirkou Horáčkem na střídačce. Musíme se v rámci možností co nejlépe připravit na sezonu, která bude, a musím se opakovat, krizová," dodal Zábranský.