Pardubice zúžily soupisku. Osm hráčů jde o soutěž níže

V květnu dohoda a v červenci velký hráčský přesun. Extraligové Pardubice zúžily soupisku a osm hokejistů poslaly do prvoligového Vrchlabí. V týmu bylo do úterý pětatřicet hráčů, po modelovém utkání trenéři začali škrtat. Téměř čtvrtina jmen jde do partnerského klubu.

Do Vrchlabí zamířili Tomáš Linhart, Daniel Blažej, Jan Oliva, Vojtěch Faltys, Ondřej Matýs, Michal Pochobradský, Michal Machač a Ondřej Rohlík.

„Hráči, kteří byli přeřazeni na soupisku Vrchlabí, budou nadále k dispozici našim trenérům formou hostování a střídavých startů. Je teď na nich, jakou pozici si vybojují v sestavě Vrchlabí. Mají možnost hrát klíčové role v kvalitní soutěži. Další zúžení proběhne v následujících týdnech,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Dušan Salfický.

Současná soupiska HC Dynamo Pardubice Brankáři: Pavel Kantor, Milan Klouček, Vojtěch Nečas Obránci: Ondřej Vála, Jan Kolář, Rhett Holland, Martin Bučko, Jan Zdráhal, Juraj Mikuš, Michal Ivan, Stěpan Zacharčuk, Michal Hrádek, Jakub Nakládal Útočníci: Radoslav Tybor, Michal Vondrka, Robert Kousal, Matej Paulovič, Patrik Poulíček, Jan Mandát, Denis Kusý, Matěj Blümel, Vladimír Svačina, Valentin Claireaux, Ondřej Machala, Matouš Kratochvil, Lukáš Anděl, Tomáš Zeman

„Rozhodně by to neměly být veškeré přesuny, které se mezi Pardubicemi a Vrchlabím udály. Je to takový hrubý základ, se kterým začínám intenzivně pracovat a který má dle mého soudu dost slušný hokejový i lidský potenciál. Navíc by v průběhu sezony měly pohyby fungovat oběma směry,“ přidal svůj pohled Jiří Jakubec, sportovní manažer Vrchlabí.

Před Pardubicemi Vrchlabí spolupracovalo s rivalem z Hradce Králové, který je vzdálený jen pár kilometrů na východě Čech. „Řadu let jsme tuto možnost neměli. Teď to bude jednodušší, tento mezistupeň nám řadu věcí ulehčí. Dohoda s Vrchlabím nám dává obrovské možnosti a je nyní na obou klubech, jak ji využijeme,“ řekl už v květnu Salfický, bývalý reprezentační gólman.

V týmu naopak zůstává devatenáctiletý útočník Tomáš Zeman, který trenéry zaujal. „Doufal jsem, že by to mohlo vyjít. Od začátku června jsem chodil s některými hráči působícími v zahraničí na led. Tréninky sledovali i trenéři Dynama a po jednom takovém tréninku mi trenér Michal Mikeska řekl, ať si přesunu věci do kabiny Pardubic,“ popsal svoji cestu za vysněným angažmá útočník, který se do Pardubic vrátil po dvou letech ve Finsku.

Pardubice se nyní připravují na Generali Česká Cup. V základní skupině je čeká Olomouc, Kometa Brno a rival z Hradce Králové.