Sparťanská posila ze Slavie: Šikovný, ale ta fyzička?! A nepůjde to dohnat hned, zjistil trenér

Sparta během letní pauzy posílila o brankáře Jakuba Neužila, obránce Radka Jeřábka a útočníky Romana Horáka, Ladislava Zikmunda a Tomáše Šmerhu. Zejména od reprezentanta Horáka, jehož Jandač coby hlavní kouč vedl v reprezentaci na dvou MS a předloni na ZOH, si ve Spartě hodně slibují.

„Noví kluci se musejí do týmu postupně zabudovat, ale Roman je profík každým coulem, který zapadne do jakéhokoliv mužstva dovednostmi, charakterem i přístupem. Toho hráče si vlastně vůbec nemusíme všímat," těší Jandače příchod 29letého odchovance Českých Budějovic.

Roman Horák.

Jan Beneš / HC Sparta Praha

22letý Šmerha v minulé sezoně zazářil v dresu prvoligové Slavie, když si udržel průměr více než bodu na zápas a s 28 góly se stal třetím nejlepším střelce Chance ligy. I proto si ho vyhlédla Sparta, v níž působil už v ročníku 2015/16 v dorostu a juniorce.

Letní změny ve Spartě Příchody Ladislav Zikmund útočník Tomáš Šmerha útočník Jakub Neužil brankář Radek Jeřábek obránce Roman Horák útočník Odchody Kevin Klíma útočník Ville Koistinen obránce Jiří Smejkal útočník Jeremie Blain obránce Vladimír Růžička útočník Roberts Bukarts útočník Jiří Černoch útočník Pozn.: Jiří Černoch odešel do Karlových Varů na roční hostování

„Tomáš je šikovný střelec, má ale určitý hendikep ve fyzičnu. Musí dohnat tréninkové manko a asi to nepůjde hned. Je to ale hráč, který má hokej v krvi. Když nastřílel tolik branek v první lize, což není úplně jednoduché, tak musí něco umět. A je vidět, že to umí. Hokej v extralize je ale o kus dál než v první lize, a snažíme se dělat na tom, aby to ujezdil," přiznává Jandač, že nabírání kondice Šmerhovi chvíli potrvá.

První zápas v rámci poháru měl Spartu čekat už v úterý, duel s Českými Budějovicemi byl ale kvůli pozitivnímu testu na covid-19 v kádru Motoru odložen. Premiéru tak Pražané zažijí až o dva dny později proti Plzni.

Josef Jandač udílí na tréninku pokyny hráčům Sparty.

Jan Beneš / HC Sparta Praha

Jandač bere Generali Česká Cup vážně, prostor v něm ale chce dát všem hráčům. „Hlavně zezačátku i těm mladším, pochopitelně ale chceme vyhrávat. Srpnová příprava bude ještě dlouhá, start ligy je zatím naplánován na 18. září. Když pominu pohárové zápasy, tak budeme chtít, aby byli hráči dobře připravení hlavně na sezonu a abychom neměli zdravotní trable jako v minulém ročníku," říká Jandač, který by rád ještě přivedl posilu do obrany, pokud by se naskytla příležitost.

Návrat k zápasovému kolotoči vítají i samotní hokejisté. „Měli jsme spoustu času na trénování, nikdo dlouho nehrál, takže jsou všichni natěšení. Je možné, že se bude hrát hodně nahoru dolů, systémy ještě nebudou tak propracované, ale tempo bude podle mě vysoké," těší se Horák.

Milan Jurčina (vlevo) s Lukášem Pechem na tréninku Sparty.

Vladimír Koča / HC Sparta Praha

„Pohárová soutěž je zpestření jak pro nás, tak pro fanoušky. Věřím, že se odehrají všechny plánované zápasy. Pro mě je určitě lepší hrát zápasy v rámci poháru, kdy známe nějaký systém než například obyčejný přátelák. Je to jedině dobře," pochvaluje si návrat letního poháru po 10 letech útočník Sparty Miroslav Forman.

Kvůli opatřením spojeným s koronavirem ale uvidí pohárové zápasy naživo jen hrstka fanoušků. Každý klub může využít maximálně pět stavebně oddělených sektorů stadionu po 500 lidech. Ne každý klub ale na celkových 2500 fanoušků dosáhne, neboť využita může být jen čtvrtinová kapacita stadionu - diváci můžou obsadit pouze každou druhou řadu a v té obsazené musí zůstat každá druhá sedačka volná. Třeba na pohárové duely Sparty může do holešovické Tipsport areny v tuto chvíli dorazit za dodržení bezpečnostních podmínek maximálně 1600 diváků.

Miroslav Forman.

Vladimír Koča / HC Sparta Praha

„Bohužel se s tím musíme smířit. Podmínky má každý tým stejné. Se současnou situací se nedá nic dělat. Věřím, že zanedlouho budeme mít aspoň trochu naplněné stadiony. Hokej bez lidí si totiž neumím představit," přiznává Forman.

To Jandač už denní nová čísla kolem koronaviru přestal sledovat. „Omylem se mi do mobilu natáhla aplikace, která mě každé ráno vzbudí a říká mi, kolik lidí se zase nakazilo. A nějak jí nemůžu odstranit. To jediné mě trápí, abych nesledoval, kolik lidí se nakazilo, uzdravilo atakdále," tvrdí kolega Miloslava Hořavy na sparťanské střídačce.

Josef Jandač.

Vladimír Koča / HC Sparta Praha

„Snažím se to vytěsnit z hlavy, sleduju jen základní informace související s nařízeními vlády a těmi, které se týkají omezení sportovní činnosti. Jinak se to snažím vytěsnit, protože si myslím, že už je toho moc," soudí Jandač.