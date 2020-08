Pořád říkám, že mám dobrou střelu. Nikdo mi nevěřil, žertuje Machovský po kuriózním gólu

Do zápasu vyjel s černou maskou i betony a nová barva výstroje mu přinesla štěstí. Matěj Machovský se v dohrávce Generali Česká Cup nachomýtl u kuriózní situace, o níž si fandové budou jistě ještě nějaký čas vyprávět. V samém závěru se kotouč při power play Českých Budějovic došoural do prázdné hostující branky, přičemž jako poslední ze sparťanů se puku dotkl právě 27letý gólman, jenž byl tak hlasatelem označen za střelce.

Dal jste někdy v životě podobný gól - negól?

Těžko říct, nevzpomínám si. Kdybych to plácl o manťák... Ale takovej haluzák. Člověk je ale rád, nestává se to každý den.

Na tréninku často zkoušíte trefit branku, teď jste se nesnažil a puk po ráně jen vyrazil do rohu. Přitom se však radujete z gólu...

Kluci mi říkali, že jsem měl být hráč, že mám dobrou střelu. Já jim to taky pořád říkám, ale nikdo mi nevěřil. Dneska se to potvrdilo. (smích)

Co vás kuriózní trefa bude stát?

Pecháček (Lukáš Pech) už něco říkal, ale úplně s tím nesouhlasím. (úsměv)

Vychytal jste výhru nad kvalitním soupeřem, jak se cítíte?

Strašně. Hrozný vedro. Všichni to dneska pocítili, jsem rád, že jsme to ukopali a otočili ve třetí třetině.

Měl jste během utkání potíže s viditelností?

Bylo to těžší. Vůbec jsem nevěděl, co se děje na druhé straně. Až když to přešlo přes půlku, tak jsem věděl, kdo má kotouč. Člověk musel dávat o to větší pozor. Dalo se to zvládnout, ale bylo to nepříjemný.

Jihočeši vás potrápili, překvapili vás po dvoutýdenní karanténě svým výkonem?

Vlétli do toho. Čekali jsme, že budou dobře bruslit. My měli začátek trochu vlažnější, ale rozjelo se to, a nakonec je z toho výhra, což je pozitivní. Musíme si ale pohlídat vstupy do zápasů, nebylo to dneska úplně ono.