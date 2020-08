Kdy začne hokejová extraliga? Řeší se výplaty hráčů, fanoušci a pomoc státu

Co bude přesně s nejvyšší hokejovou soutěží, která startuje 18. září? Podle jakého scénáře pojede? Měsíc zbývá do prvních zápasů a všechny zajímá, co bude. Jak ovlivní koronavirus soutěž, kolik bude moct chodit na stadiony fanoušků, jak velkou finanční sekeru zasekne covid-19 do klubů. Začátek ročníku 2020/2021 se blíží a zatím je hodně neznámých.