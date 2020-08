Hokej v Hradci Králové? Pro mě obrovská zkušenost, libuje si nový asistent Branda

V trenérských týmech extraligových hokejových klubů přibylo zbrusu nové jméno. Na svou vůbec první sezonu na střídačce v nejvyšší soutěži se chystá někdejší útočník Daniel Branda. Do pozice svého asistenta si ho vybral zkušený kouč Mountfieldu Hradec Králové Vladimír Růžička. Oba mají hodně společného. Pocházejí ze severu Čech, hráli za Litvínov a potkali se coby trenér a hráč v pražské Slavii. „Sbírám první zkušenosti,“ svěřil se novopečený asistent Branda v rozhovoru pro Sport.cz.

Co pro vás znamená nynější role v královéhradeckém klubu?

Určitě je to obrovská zkušenost. Tedy už samotný fakt, že mohu být po boku Vladimíra Růžičky. Myslím, že je to nejlepší trenér tady u nás v republice. A to z dlouhodobého hlediska. Má za sebou výsledky ve Slavii i v reprezentaci. A poznávám, že v Hradci Králové je výborné mužstvo.

Čemu za novou práci v extralize vděčíte?

Nevím, co rozhodlo, že si mě trenér vybral. Asi to, že mě znal z pražské Slavie.

Během hráčské kariéry jste působil v pěti extraligových týmech, navíc i v Rusku, Švédsku, Itálii. S jakými pocity se ohlížíte?

Samozřejmě na svou hráčskou kapitolu v extralize , kde jsem hrál za Litvínov, pražskou Slavii, pražskou Spartu, Plzeň i Kladno, rád vzpomínám. Ale bohužel už je to za mnou. Hokej běží rychlým tempem a spíš to beru tak, že pro mě nastává nová éra.

Je pro vás velkým skokem trenérský přechod od mládeže ve Slavii k extraligovému áčku Hradce Králové?

Mládežnické kategorie a dospělý hokej, to jsou pochopitelně velké rozdíly. Ať už jde o taktické věci a podobně.

S hokejem jste začínal v Chomutově. Co říkáte na tamní situaci?

Byl jsem v Chomutově jen chvilku. Hrál jsem jeden rok i za áčko v tehdejší první národní lize, kterou Chomutov odkoupil od Ústí nad Labem. Ale prožil jsem v chomutovském dresu výbornou sezonu. Pak jsem šel do extraligového Litvínova.

V prvoligových časech Chomutova před prvním postupem do extraligy byl váš otec František Branda generálním manažerem klubu.

Ano. Myslím, že bylo i jeho zásluhou, že se tým pohyboval na špici první ligy. Potom jsem ale chomutovský hokej už tolik nesledoval. Ale je smutné a špatné, jak to tam teď po nepřihlášení do první ligy a pádu do krajského přeboru s hokejem dopadlo.