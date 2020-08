Podepsal smlouvu s Vegas, brankářský talent Patera však zatím pomůže Motoru v extralize

Brankář Jiří Patera pomůže v úvodu hokejové extraligy nováčkovi z Českých Budějovic. Jednadvacetiletý talent, který podepsal v červenci v NHL tříletou smlouvu s Vegas Golden Knights, by mohl na jihu Čech chytat do doby, než začne nová sezona v zámořských soutěžích. Pokud ho Vegas nepovolá dříve.

"Jak se řešila smlouva s Vegas, tak jsem dostal šikovnou možnost, že mohu nastoupit někde jinde, protože kvůli nemoci covid-19 soutěž v Americe začne až v prosinci. Motor se ke mně vždycky choval hezky, a tak jsme se domluvili na spolupráci. Ale jakmile mě Vegas povolá, tak musím do Ameriky na kempy," uvedl Patera v rozhovoru pro klubový web.

Pražský rodák, jehož si Golden Knights vybrali na draftu NHL v roce 2017 ze 161. pozice, má za sebou už tři sezony v zámoří v juniorských soutěžích.

S Motorem, kde působil v sezoně 2016/17, se připravuje delší dobu. A klubové vedení mělo zájem na jeho setrvání. "Ne nadarmo byl draftován do NHL, v zámoří se strašně zlepšil v rozehrávce holí, je to moderní aktivní gólman," řekl již dříve asistent trenéra Aleš Totter.

Patera pomohl k výhře

Ve čtvrtek hájil Patera branku Jihočechů v duelu Poháru Generali České pojišťovny na ledě Kladna a pomohl k výhře 8:3. V boji o místo v sestavě proti němu stojí výrazně zkušenější Marek Čiliak s Janem Strmeněm. "Jaká je moje role, je těžké říct, protože jsme každý chytali zatím jen jeden zápas. Každý z nás si chce vybojovat pozici jedničky a bude mezi námi ta zdravá rivalita, která k tomu patří. Kdo bude lepší, chytá," řekl Patera.

Dvojnásobný extraligový šampion Čiliak přišel jako velká letní posila. Patera jeho přítomnost v mužstvu jedině vítá. "Marek je super kluk. Bavíme se v kabině a snažím se od něho hodně okoukat, je to profesionál a jsem rád, že s ním mohu spolupracovat."

Nadcházející sezona pro něho může být po podpisu kontraktu s nejmladším klubem NHL velmi důležitá. "Je to začátek dlouhé dřiny a první krůček k úspěchu. Chtěl bych se prosadit tu nadcházející sezonu na farmě a pokud by se to nepodařilo, tak budu dřít a chtěl bych si vybojovat pozici jedničky," nastínil Patera.