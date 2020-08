HOKEJ ONLINE: Kladno hraje v Českých Budějovicích, oklepe se z debaklu od Motoru?

Ve skupině A mohou na dvě postupové příčky do čtvrtfinále stále pomýšlet všechny čtyři týmy, i proto je souboj Motoru s Rytíři důležitý. Pokud dnes Jihočeši zvítězí, dostanou se před Spartu na průběžné první místo. Vyhrát ale potřebuje i Kladno, jinak už by se jeho šance na postup posunuly do oblasti teorie.

Oba týmy se utkaly už minulý čtvrtek, tehdy České Budějovice triumfovaly na ledě Rytířů jednoznačně 8:3.

Generali Česká Cup, dohrávka 3. kola skupiny A: 17:30, České Budějovice - Kladno