Karlovy Vary hlásí zvučné posily. Zpoza oceánu přícházejí Lauko a David Kaše

„Po odchodu Tomáše Rachůnka s Dávidem Grígerem jsme hledali rozdílové hráče. Když se naskytla možnost zapojit Jakuba Lauka, tak jsme neváhali. Myslím si, že se nám Jakub do mužstva typově hodí, a to jak rychlostně, tak i věkem. Byl pro nás finančně dostupný, takže jsme se s ním dohodli na spolupráci do doby, než se bude hlásit na kempu v Bostonu," okomentoval na klubových stránkách jeden z hlavních důvodů angažování mladého forvarda hlavní trenér a sportovní manažer klubu Martin Pešout.

Spokojený je také s druhou ohlášenou posilou. „Sháněli jsme hráče do prvního útoku a když se nám naskytla možnost získat takto kvalitního hráče, byť jen do začátku sezony, tak jsme se rozhodli Davida angažovat," řekl Pešout.

Dvacetiletý Lauko odehrál v uplynulé sezoně 22 utkání v AHL za Providence Bruins. V nich si připsal 9 bodů za 5 gólů a 4 asistence.

Ještě jedna zámořská posila, do Karlových Varů míří i útočník @nhlbruins Jakub Lauko!

Více na webu: https://t.co/aVd8PPXHyV pic.twitter.com/43AtLXWVxZ — HC Energie K. Vary (@hokejkv) August 17, 2020

„Začátkem července jsem se sešel s Martinem Pešoutem. Nabídl mi, jestli bych tu nechtěl začít trénovat a pokud by to situace dovolila, tak i začít hrát. Pro mě to byla vlastně jediná možnost trénování a hraní v Česku," objasnil hlavní důvody angažmá na západě Čech Lauko.

Třiadvacetiletý Kaše odehrál v minulém ročníku za Letce v NHL 6 zápasů, v nich vstřelil jeden gól. K tomu přidal 51 utkání v AHL za Lehigh Valley Phantoms, kde si připsal 19 bodů (7+12). „Hraje se tady parádní hokej, minulý rok si myslím, že se to potvrdilo. Hraje se hodně ofenzivně, do rychlosti a tento styl by mi mohl vyhovovat," řekl po podpisu kontraktu Kaše.

Na hostování by Kaše měl na západě Čech zůstat minimálně do první reprezentační přestávky, tedy do doby, než se v zámoří rozeběhnou přípravné kempy na novou sezonu NHL.