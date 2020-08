Pusťte nás na hokej! Likvidujete ho a měníte ve frašku. Fanoušci se spojili a píší nejen Babišovi

Pod společným prohlášením figurují podpisy už 26 z 32 klubů působících v tuzemských dvou nejvyšších hokejových soutěžích. Další můžou brzy přibýt.

„Jakožto hokejovým příznivcům nám není osud českého hokeje ani našich vlastních klubů lhostejný, a z tohoto důvodu nehodláme nečinně přihlížet jeho postupné likvidaci," píše se v prohlášení fanoušků na facebookové skupině, do níž se ke středečnímu poledni připojilo přes pět tisíc lidí.

„Žádáme výrazné omezení restriktivních opatření spojených s bojem proti koronaviru, mezi které patří likvidační snížení počtu návštěvníků sportovních utkání, povinnost dodržovat rozestupy a povinnost pohybovat se v prostoru stadionu se zakrytými dýchacími cestami. Tato opatření činí z hokejových utkání parodii toho, na co jsme byli od nepaměti zvyklí, a náš milovaný sport mění ve frašku," vypisují fanoušci své požadavky.

Fanoušci hokejových Karlových Varů se radují z gólu.

Slavomír Kubeš, ČTK

Aktuálně smí hokejové zápasy navštívit v tuzemsku 2500 diváků (v pěti stavebně oddělených sektorech po pěti stech místech). Žádný z extraligových a prvoligových klubů ale na číslo 2500 diváků nedosáhne, neboť využita může být jen čtvrtinová kapacita stadionu - fandové mohou obsadit pouze každou druhou řadu a v té obsazené musí zůstat každá druhá sedačka volná.

Kvůli aktuálně nastaveným opatřením a restrikcím hrozí klubům nejen podle jejich fanoušků paralýza na dlouhá léta.

„Momentálně platná opatření považujeme vzhledem k vývoji nákazy na území České republiky za přehnaná a za neodpovídající aktuálnímu stavu. Rozumíme, že někteří lidé mohou i v současné situaci stále pociťovat obavy z nákazy, ale odmítáme, aby kvůli tomu docházelo k plošnému omezování sportovních a kulturních akcí. Nechceme se dožít toho, aby naše milované kluby zkrachovaly," uvádějí fanoušci.

„Nechceme se smířit se situací, kdy je občanům znemožňováno navštěvovat sportovní či kulturní akce ve chvíli, kdy se přinejmenším stejnému či vyššímu riziku nákazy mohou vystavit například při návštěvě obchodních center, restauračních zařízení či koupališť a bazénů. Hokej považujeme za nedílnou součást české kultury, a proto žádáme, abyste se nepodíleli na jeho likvidaci," uzavírají hokejoví příznivci.

Jejich iniciativu podporují i hráči či funkcionáři samotných klubů. „Jsme schopni dohledat konkrétní fanoušky na konkrétních místech, máme na ně kontakty pro případné trasování, můžeme nabídnout i další chytrá řešení. Přesto jsme jako jedni z posledních omezováni v návštěvnosti, což nás může ekonomicky výrazně poznamenat. Proto jsme rádi za iniciativu fanoušků, která apeluje na příslušné orgány," prohlásil generální manažer českobudějovického Motoru Stanislav Bednařík.

„Strašně fandím těm lidem, že něco takového dělají. I my si velmi přejeme, aby bylo při zápasech co nejvíce lidí. Uvidíme, jak to dopadne, a doufáme, že na stadiony bude vpuštěno co nejvíce lidí," přidal se útočník pražské Sparty Robert Říčka.