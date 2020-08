HOKEJ ONLINE: Pardubice, nebo Zlín? Letní pohár pozná posledního semifinalistu

Play off letního poháru se hraje dvoubodovým systémem, bez prodloužení a samostatných nájezdů v prvním utkání. Budou-li mít po odvetě soupeři stejný počet bodů i skóre, rozhodne desetiminutové prodloužení hrané se čtyřmi hráči na každé straně, případně samostatné nájezdy.

Dvoukolová semifinále jsou na programu v úterý 1. a 8. září. Utkají se v nich nejlépe a nejhůře umístěný postupující tým ze základních skupin, druhou dvojici vytvoří postupující, kteří dosáhli v základních skupinách druhého a třetího nejlepšího výsledku.

Pokud by tedy postoupily Pardubice, narazily by v semifinále na Liberec a druhou dvojici by tvořily Třinec a Plzeň. V případě postupu Beranů by semifinálové dvojice vypadaly Třinec - Liberec a Zlín - Plzeň.