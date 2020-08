Parádní posila pro Hradec! Plácl si s nejproduktivnějším českým bekem uplynulé sezony NHL

„I když jednání a dotažení tohoto transferu trvalo delší dobu, již od začátku bylo jasné, že klub i Filip mají zcela jasno o vzájemné spolupráci, jelikož Filip do Hradce prostě patří. Dohoda o podmínkách jak mezi klubem a hráčem, tak mezi Detroitem a Hradcem byla vcelku rychlá," uvedl generální manažer královehradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Složitější byla vyjednáváni ohledně hráčovy pojistky, Mountfield vyčkával na jednání ohledně startu nadcházející extraligové sezony. Ve středu se kluby vyslovily, že ji chtějí rozjet v řádném termínu, tedy 17. září.

„Vše tomu nasvědčuje, proto jsme velmi rychle dotáhli do zdárného konce podpisy všech smluv včetně zmiňované pojistky. Ve Filipovi získáváme rozdílového obránce, který si za poměrně krátké působení v NHL získal velký respekt a důležitou pozici v Detroitu a má před sebou velkou hokejovou budoucnost," je přesvědčený Kmoníček.

Filip Hronek.

Marek Burkert, Právo

Hronek naposledy za svůj mateřský klub nastupoval v roce 2016, následně zamířil do zámoří. Poslední dvě sezony se stal stabilním členem sestavy Detroitu v NHL, v níž odehrál už 111 zápasů. V uplynulém ročníku byl s 31 body za devět gólů a 22 asistencí v 65 duelech nejproduktivnějším českým obráncem základní části NHL.

„Bude hezké si po dlouhé době zahrát zase doma. Už se na to moc těším. Je to nějakých sedm měsíců, co jsem nehrál zápas, takže se i na zápasy těším jak malý kluk. Doteď jsem se chystal individuálně, nyní se připojím k mužstvu a budu trénovat s klukama. Tým tady vypadá super, uvidíme, jak si to všechno sedne na ledě. Pokud jde o ambice, ty osobní neřeším. Hlavně aby se vyhrávalo," říká účastník MS 2018 a 2019.

https://www.facebook.com/MountfieldHK/posts/3027920047334492

„Od Hroňase očekáváme zkvalitnění obrany i bodový příspěvek v ofenzívě. Předběžně jsme domluveni, že naskočí minimálně do jednoho přátelského utkání před začátkem extraligy. Tato přípravná utkání jsou v tuto chvíli v jednání, takže uvidíme, kdy a proti komu to bude," dodal Kmoníček.

Hronek je už druhým hráčem z NHL, který začne sezonu v Hradci Králové. Před necelými dvěma týdny se Východočeši domluvili i s Matějem Chalupou. Dvaadvacetiletý útočník, který za Mountfield nastupoval poslední dva ročníky, uzavřel na konci května jako nedraftovaný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu s Chicagem.