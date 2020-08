Útočník Jurčík skončil po devíti letech v Litvínově

Jurčík debutoval v litvínovském áčku v sezoně 2011/2012 a v roce 2015 byl součástí týmu, jenž získal první mistrovský titul v klubové historii. V extralize v součtu s barážemi odehrál za Litvínov 431 utkání, ve kterých vstřelil 26 gólů a přidal 40 asistencí.

"Bylo to pro nás těžké rozhodnutí, protože Ondra je charakterový hráč a výborný kluk do kabiny. V jeho neprospěch hovořilo, že u nás neměl platnou smlouvu a na jeho místo je dostatečná konkurence několika hráčů s platnou smlouvou. Momentálně nás tlačí bota v obraně, kde potřebujeme posílit. Rozhodli jsme se tak Ondru nepodepsat. Určitě mu tu ale nezavíráme dveře. Víme, co od něj můžeme čekat, a uvidíme, jak se bude situace do budoucna vyvíjet," uvedl litvínovský trenér Vladimír Országh.

Jurčíkovi skončila po minulé sezoně smlouva a jako volný hráč absolvoval v Litvínově kompletní přípravu na novou sezonu. V Generali Česká Cupu odehrál tři utkání, ve kterých zaznamenal jednu asistenci.