Nejdu do Vítkovic dohrát kariéru, chci udělat úspěch, říká nový kapitán týmu Polák

Jaký mančaft se ve Vítkovicích tvoří? Na co se mohou fandové po minulé mizerné sezoně těšit?

Myslím, že je to dobře složené. Jsou tu starší hráči, kteří mají nějaké zkušenosti, jsou tu mladší draví, kteří chtějí ty zkušenosti získávat a učit se. A ti trénincích a přípravných zápasech podávají velmi kvalitní výkony. I když to není možná vidět na výsledcích. Ale ty přípravné zápasy jsou především k tomu, aby se zkoušely různé věci, obranné dvojice a útoky a systémy.

Nicméně porážkou 2:5 s prvoligovým Havířovem jste fanoušky moc nenavnadili, co říkáte?

To asi ne, ale tyhle zápasy klubu, který má vyhrát a je tím papírově lepším, nikdy moc nedají. Když se vyhraje, tak fanoušek řekne, jasně, to se čekalo. Když se vyhraje a nehraje se dobře, tak je fanoušek naštvaný, že tým vyhrál se štěstím. A když se prohraje, tak to se nikdy nemělo stát. Ten tým z pohledu výsledku nikdy nemohl vyhrát.

Patrik Rimmel, manažer HC Vítkovice Ridera, obránce Roman Polák a Roman Šimíček, sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera.

Jiří Tomaškovič

Takže porážka s týmem nic neudělá?

To záleží, co od toho čekáte. I porážka vám může dát moc z pohledu toho, že se před zápasem nastaví nějaký systém a trenéři vidí, jestli jsme to schopní hrát, kdo to jak zvládá. Z tohoto hlediska to může být vynikající zápas. Trenéři mohou vyzkoušet systém hráče, které by proti vyrovnanému soupeři nikdy v daných situacích neviděl, protože by je do nich neposlal. A v takové zápase je tam dát mohl a viděl, jak to v té dané situaci půjde. Když jsem byl v NHL, tak si nepamatuju, že bychom s farmou vyhráli. To se myslím nikdy nestalo.

Hokejisté Vítkovic se radují z prvního gólu během utkání hokejového Poháru Generali České pojišťovny.

Jaroslav Ožana, ČTK

V čem by měla být síla Vítkovic?

Dravost, chtíč, aby bylo vidět, že ti hráči opravdu chtějí hrát ten nejlepší hokej a chtějí bojovat za mužstvo, region, Ostravu. Ta síla je i v tom, že tým je dobře poskládaný. Máme tam rychlost, zkušenost i dravé mládí.

Vítkovice jdou do sezony s mottem Znovu za Vítkovice? I vy se do nich vracíte. Jak tohle heslo vnímáte?

Je to taková tíha na hrudi. Když jsem se rozhodoval, zda tady přijít, tak jedna z myšlenek byla, že hráč, který je odsud, z Ostravy, má mít zodpovědnost nejen vůči klubu, ale i vůči fanouškům. Chtěl jsem taky klubu něco vrátit. Jsem jeden z těch, co se vrátili a mohu říct, že to tak vidí i další kluci, kteří přišli zpátky. Určitě nejdeme jen do Vítkovic dohrát kariéru. Chceme udělat nějaký dobrý výsledek a hlavně makat za tým.

Alexandre Mallet z Vítkovic, Jan Hruška z Vítkovic a brankář Zlína Daniel Huf během utkání hokejového Poháru Generali České pojišťovny.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jaký cíl si s Vítkovicemi dáváte?

Když jsem ve Vítkovicích podepisoval, říkal jsem, že chci, aby to mělo stoupající tendenci. Na to se zaměřím, ať tam není žádné kolísání nahoru dolů. Ať se nastaví laťka a jdeme nahoru. Nejen v zápase, ale chci to vidět i na trénincích a mimo led. Týmově chceme udělat co nejlepší výsledek, ale největší ambicí je asi vůbec sezonu dohrát.

Je nejistota okolo začátku extraligy téma v kabině?

Asi bych lhal, kdybych řekl, že kluci nejsou nervózní. Už jsou nějakou dobu bez hokeje, takže jim chybí. Přejeme si, aby se liga rozjelo, ale nikdo vlastně neví, jak to bude.

Jan Hruška z Vítkovic.

Petr Sznapka, ČTK

Stále se vedou debaty, zda začít v termínu, nebo počkat, posunout termín, jaký názor máte vy?

Za mě asi není na co čekat. Termín je daný, děláme vše, abychom v tom termínu začali, tam to směřujeme. Koronavirus bude s námi napořád, jen se s ním musíme nějakým způsobem sžít. Není nač čekat.

Vítkovice před startem extraligy hlásí padesátiprocentní pokles prodeje permanentek. Co na to říkáte?

Přiznám se, trošku mě to překvapilo. Ale bohužel, takhle to je. Ostravský fanda to asi takto cítí. Koronavirus se nedotknul jenom klubů, ale i fanoušků. Třeba jenom vyčkávají a až budou vědět víc, tak si permanentku koupí.

Zleva Matyáš Hamrlík ze Zlína, Jan Hruška z Vítkovic a brankář Zlína Daniel Huf během utkání hokejového Poháru Generali České pojišťovny.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve Vítkovicích může být aktuálně v ochozech až čtyři a půl tisíce fanoušků. Věříte, že lidé přijdou?

Nevím, jaká byla průměrná návštěvnost v předešlých letech, možná to kolem těch čtyři a půl tisíců bylo. Možná méně. Asi se to nikdy nenaplní úplně, ale padesát procent prodaných permanentek je strašně málo. Doufám, že se to zvedne a fanoušek si najde cestu. Teď je ještě venku sluníčko, lidi asi ještě nemyslí na hokej. Až přijde na Ostravsku první smog, tak se fanoušek zvedne a radši se půjde podívat na hokej (usmívá se)