Hokejisté Českých Budějovic se vrací po karanténě. Vydrží negativní do prosince?

Druhý restart po koronaviru je tu. Hokejisté Českých Budějovice se vracejí do tréninku. Nejvyšší čas, protože nový ročník Tipsport extraligy se blíží. Klub trable s covidem-19 zažil podruhé a musel být v karanténě. Naposledy bylo pozitivně testováno 22 hokejistů a 6 členů realizačního týmu.

„Onemocnění naštěstí všichni přešli bez komplikací, buď s žádnými, nebo jen s minimálními příznaky. Jsme rádi, že to máme za sebou a na nějaké tři čtyři měsíce máme v sobě protilátky, kdy bychom měli být proti covidu-19 imunní," řekl pro klubový web asistent trenéra Aleš Totter.

Poprvé musel klub přerušit přípravu 24. července, kdy měl jeden z členů mužstva pozitivní test na covid-19. Po dalších testech šlo nakonec o tři případy a tým byl čtrnáct dnů v karanténě. Další potíže s daleko rozsáhlejším rozšířením nákazy musel klub řešit od 21. srpna.

"Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. My tak můžeme pozitivum najít v tom, že další karanténa už našemu mužstvu snad nehrozí. Vybrali jsme si to, ale minimálně do prosince bychom neměli mít žádný problém," odhaduje Totter a těší se na již nepřerušovanou přípravu týmu: „Paradoxně tohle může být v sezoně nakonec naše výhoda, můžeme se věnovat souvislé přípravě a případné odkládání zápasů bude maximálně ze strany našich soupeřů."

Od pondělí 7. září do plánovaného startu extraligy ve čtvrtek 17. září budou mít hráči jeden volný den, a to v pondělí 14. září. Jinak každý den včetně víkendů absolvuje tým buď trénink, nebo přípravný zápas.

"Budeme se teď snažit hráčům nakládat větší tréninkové dávky, dosadit do deseti dnů maximum, abychom dohnali, co jsme nemohli odtrénovat. Hodně nám pomůžou přípravné zápasy, které jsou s kvalitními soupeři. Zápas je nejlepší trénink, proto jsme neustoupili ze záměru odehrát v týdnu před extraligou rovnou tři duely," dodal Totter, že v tomto týdnu sehraje Motor utkání v Karlových Varech a dvojzápas s Lincem.